К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС демонстрируют лишь незначительное отклонение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на это они уже несколько раз резко меняли направление своего движения.

Текущая нервозность и неуверенность участников локальных торгов вполне объяснима. Над отечественным рынком акций нависла неопределенность по поводу того, насколько серьезными и болезненными окажутся новые санкции со стороны США. Ясность по этому поводу появится лишь завтра. А пока биржевые «быки» и «медведи» находятся в состоянии мучительной неопределенности.

Если же говорить о текущем состоянии внешнего фона, то его можно оценить как умеренно позитивное. Фьючерсы на нефть сорта Brent прибавляют в цене более половины процента, несмотря на известие о том, что власти США одобрили продажу нефти из стратегических запасов, начиная с октября текущего года. По-видимому, столь серьезная мера призвана обеспечить соединенным штатам свободу маневра к моменту ощутимого сокращения поставок нефти на мировой рынок со стороны Ирана в результате действия американских санкций против исламской республики. Реализация подобного сценария не предполагает среднесрочного падения цен на нефть. В худшем случае они останутся на текущем уровне. А США при необходимости сумеют увеличить предложение на своем внутреннем рынке за счет стратегических резервов.

В обед индекс МосБиржи символически повысился на 0.02%. Индекс РТС потерял 0.34%. Сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU8) торгуются в состоянии паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного внутридневного повышения индекса МосБиржи наиболее ликвидные акции торгуются с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.