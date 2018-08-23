По итогам торгов 22 августа индекс МосБиржи вырос на 0,23% до 2297,06 п., а РТС снизился на 0,63% до 1065,34 п. Наиболее весомым фактором для рынка стал слабеющий рубль. Соответственно, главной силой растущего индекса МосБиржи стали бумаги экспортёров: «Газпром» (+0,6%), «ЛУКОЙЛ» (+1,06%), «Роснефть» (+0,76%), «НОВАТЭК» (+1,63%), ГМК «Норникель» (+1,32%), «Северсталь» (+0,9%).

В целом с начала года индекс МосБиржи вырос чуть менее чем на 9%, а вот рубль ослаб более чем на 18%. Потенциал валютной переоценки остаётся, тем более что даже в твёрдой валюте многие компании показывают улучшение показателей. Подорожали бумаги «Детского мира» (+2,0%) на фоне заявлений руководства о том, что на дивиденды за 2018 год может быть направлено до 100% от прибыли. Оправдывается наш прогноз, что компании, где в капитале присутствует АФК «Система» (+0,83%), будут повышать дивидендные выплаты, чтобы помочь материнской компании расплатиться по обязательствам, которые возникли в результате иска «Роснефти» и «Башнефти».

«Мечел» (+3,71%) отчитался о сокращении прибыли по МСФО в I полугодии на 6% до 4,7 млрд рублей. Консолидированная выручка увеличилась на 5% до 157 млрд рублей. Результат нельзя назвать сильным, но сам факт прибыли перегруженной долгами компании внушает определённый оптимизм.

«ФСК ЕЭС» (-0,84%) предоставила вполне неплохой отчёт за первые шесть месяцев. Прибыль компании по МСФО выросла в I полугодии на 29,5% до 39,87 млрд рублей при росте выручки на 15,6% до 117,46 млрд рублей. Лишь итоги II квартала не позволяют говорить об отчётности в позитивных тонах. В II квартале прибыль упала на 14% до 18,9 млрд рублей при росте выручки на 9,6% до 56,79 млрд рублей.

Совет директоров «ФосАгро» (-0,59%) рекомендовал дивиденды в размере 45 рублей на акцию, или 15 рублей на GDR, по итогам I полугодия 2018 года. Дата дивидендной отсечки рекомендована на 12 октября. В целом поводами для роста рынка могут быть цены на нефть и прочие сырьевые ресурсы, но, к сожалению, оптимизм сдерживается внешними политическими рисками. Поэтому рынок пытается расти лишь за счёт валютной переоценки.

Рубль в течение дня усиливал своё ослабление против доллара. Минфин отменил аукционы ОФЗ из-за неблагоприятной ситуации на рынке, которую в значительной степени сам же и сформировал. 17 и 20 августа ЦБ РФ покупал валюту для ведомства в объёме 17,5 млрд рублей, что выше ранее запланированного объёма в 16,7 млрд. Соответственно, на рубль давит не только внешняя ситуация, но и действия Минфина по реализации бюджетного правила. Впрочем, ведомство действует весьма последовательно. В проекте бюджета на 2018-2021 год закладывался средний курс доллара на 2018 год на уровне 64,8 рублей. На период 2021-2025 годов курс уже поднимается до 71,5 рублей, а в период 2026-2030 курс американской валюты будет в районе 77,1 рублей. И, наконец, через 15 лет Минфин прогнозирует курс уже в районе 82,5 рублей. То есть, если учитывать относительно сильный рубль в начале года, то в II полугодии ведомство будет двигать курс к средним заложенным значениям.

Поэтому на ближайшую перспективу стоит напомнить одну истину – нельзя играть против ЦБ и Минфина, которые действуют в одном направлении. Плюс к этому из локальных факторов можно отметить новости от Reuters относительно заморозки 5 млрд швейцарских франков российского происхождения в Credit Suisse. Меж тем цена барреля перевалила за 5000 рублей.

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо негативным. США и Китай не удержались от того, чтобы взаимно повысить пошлины, хотя ещё накануне начали переговоры. Нефть незначительно дешевела, а валюты сырьевых стран слабели. Соответственно, на старте торгов ждём продолжения негативной динамики в рубле и неуверенность на фондовом рынке. Впрочем, слабый рубль продолжит удерживать рублёвый индекс МосБиржи от резких движений.