Для тех, кто не успел купить бумаги Газпрома по 120 рублей, коррекция годичной давности была не последней возможностью, потому что перед зимним сезоном на первый план в американо-европейских отношениях снова и снова выходит вопрос загрузки терминалов СПГ в Европе.

Прошлой зимой, когда цена природного газа в Европе переваливала за $12 на млн британских термальных единиц ($500 за тысячу кубометров), себестоимость СПГ из США находилась около 280 долларов за тысячу кубометров, газа из РФ – порядка $190. Кажется, Европа идёт на поводу у США?

Когда говорят про 11-12 строящихся портов, немного кривят душой. Сейчас мелкие терминалы в Скандинавии, Германии, на Гибралтаре, крупные – в Испании, Франции, Великобритании, Италии, на Мальте, в Нидерландах, Польше, Португалии, Греции и Бельгии. Строится не 11-12, а 22-27 терминалов, в зависимости от того, откуда будет СПГ в Албании, Турции, России, Украине. Из них 12 терминалов будут первыми крупными в той или иной стране, включая Кипр, Эстонию, Ирландию, Албанию, Хорватию, Германию, Латвию, Румынию. Ещё будут терминалы в Италии, Польше, Турции, Великобритании.

Нынешний расклад на рынке СПГ в ЕС не против Газпрома, но за диверсификацию поставок. По мощности лидирует Испания (62 млрд кубометров мощностей), далее идут Великобритания (42 млрд) и Франция (35 млрд). При этом мощности СПГ загружены только на 20-25% в последние годы, и, если США удастся навязать европейцам невыгодные условия в обмен на спокойное участие в проектах Газпрома, это опасно.

Тренд на поставку СПГ в Европу развивается давно, с 1964 года, когда во Францию пришли первые газовозы из Алжира. Ситуация на рынке СПГ в мире неоднозначна, за лидерство с Катаром, уже поставившим первый газ в Европу по очень сложному и невыгодному маршруту, борются Норвегия и Россия. И если учесть, что сейчас мощностей терминалов хватит на 230 млрд кубометров, и будет ещё 42 млрд, есть риск того, что это отпугнёт инвесторов от бумаг Газпрома.

Причинами участия Европы в этом проекте могут быть, во-первых, политическое искупление за участие в Северном потоке-2 и Турецком потоке; во-вторых, активность России на востоке (имея в виду контракты с Китаем на 38 млрд кубометров, которые примерно сопоставимы с 42 млрд новых мощностей, а 42 млрд – это всего 7% спроса); в-третьих, диверсификация от скачков цен (зимой в Европе стоимость газа доходила до 12 долларов за млн BTE, или 500 долларов за тысячу кубов); в-четвёртых, устаревание мощностей существующих терминалов (например, в Великобритании «порты» можно расширить на 8 млрд кубов, отсюда и имеем —35% импорта СПГ в UK и +35% в Турцию).

Так или иначе, на СПГ приходится только 38-40% спроса Европы на газ, и нынешняя активность просто расширяет сеть, которую в будущем можно будет использовать потому, что она разбросана.

Главное же в том, что рынок СПГ по всему миру вырос на +33% в год, а в Европе – на +53% в год. Это привлекает конкурентов, и, хотя позициям Газпрома в ближайшее время ничего не угрожает, худшее, конечно, впереди.