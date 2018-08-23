Вчера российские суверенные евробонды начали день с резкого роста при благоприятном внешнем фоне. Так, цены на нефть вновь стремительно двигались вверх, а доходность UST10 утром резко упала и оставалась стабильной, в результате чего большая часть суверенных евробондов других ЕМ также дорожала. Однако опасения ужесточения санкций в отношении России вновь начали усиливаться, поэтому днем котировки российских суверенных евробондов пошли вниз и растеряли часть завоеванных утром позиций. По итогам дня длинные евробонды подорожали на 0,6 п.п. от номинала, за исключением выпуска RUSSIA’47 (YTM 5,63%), который сильнее других скорректировался вечером и остался в плюсе всего на 0,2 п.п. Среднесрочные бумаги вчера прибавили в цене по 0,3–0,4 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой опустились в среднем на 4 б.п. Пятилетний CDS-спред России незначительно снизился – на 1 б.п. до 164 б.п.

Бумаги ВЭБа продолжили восстанавливаться в цене. В корпоративном сегменте единого тренда вчера не сложилось, бумаги торговались разнонаправленно. Как и днем ранее, евробонды ВЭБа продолжили восстанавливаться после падения в последние дни, и вчера подорожали еще на 0,8–2 п.п., таким образом, падение в прошедшие пятницу–понедельник уже практически отыграно. Тем временем бумаги Сбербанка и ВТБ продолжали дешеветь, потеряв примерно 0,3–0,7 п.п. Среди евробондов частных банков хуже других смотрелись суборды CRBKMO’27 (YTC 14,1%) и AKBHC’perp (YTC 9,9%) – минус 0,8 п.п. и 1 п.п. от номинала соответственно. В нефтегазовом секторе динамика преимущественно была нейтральной, отдельно стоит обратить внимание на GAZPRU’37 (YTM 6,3%) и LUKOIL’26 (YTM 5,2%), прибавившие 0,3 и 0,4 п.п. В металлургическом секторе котировки менялись слабо, выделились лишь выпуски METINR’24 (YTM 6,2%) и ALRSRU’20 (YTM 4,7%) – минус и плюс 0,2 п.п. от номинала соответственно. Евробонд AFKSRU’19 (YTM 6,9%) продолжил расти, подорожав на 0,3 п.п., а бумаги ГТЛК вновь снижались и потеряли еще 0,2 п.п. Сегодня внешний фон негативный: цены на нефть утром начали снижаться, а доходность UST10 продолжила падение, но эти факторы могут отойти на второй план, и основное внимание по-прежнему будет обращено на растущие риски новых санкций. Азиатские рынки движутся разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы меняются слабо.