Фондовые индексы США закрылись преимущественно в минусе. S&P500 снизился на 0,04% на фоне признаний бывших советников Дональда Трампа в суде и осторожности перед началом торговых переговоров США и Китая. Сильным ростом отметился энергетический сектор благодаря скачку цен на нефть.

Доллар наконец закрылся в плюсе. Евро при этом укрепился с 1,1570 до 1,1597 по отношению к доллару.

Протоколы ФРС подтвердили уверенность руководства ФРС в сильном состоянии экономики США, но указали на озабоченность относительно рисков торговых войн. Таким образом, курс на повышение ставок сохраняется. Теперь инвесторы ждут симпозиума центральных банкиров в Джексон Холле, в надежде в пятницу услышать новые комментарии от главы ФРС.

Инвесторы не видят признаков позитивной динамики в стартовавших во вторник и продолжающихся сегодня переговорах Китая и США. Как ожидается, очередной раунд торговых ограничений со стороны США вступит в силу уже сегодня в полночь, и прогресса в договоренностях не наблюдается, что расстраивает инвесторов.

Спрос на казначейские облигации растет, что говорит о сниженном аппетите к риску после достаточно «ястребиных» протоколов ФРС. Доллар приостановил падение, что вновь негативно отражается на валютах развивающихся стран, поэтому поводов для роста рынка сегодня не наблюдается. Мы ожидаем, что S&P500 в ходе сегодняшней сессии снизится на 0,2% до 2855 пунктов.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию продаж нового жилья в США и на число первичных заявок по безработице. Последние данные с рынка недвижимости не были воодушевляющими, поэтому мы не ожидаем сильного роста продаж. Это повод внимательней присмотреться к экономике США, которая пока находится в хорошей форме. Рынок труда остается сильным, поэтому ожидается, что новые данные подтвердят снижение количества поданных заявок.

Сегодня до открытия отчитывается Alibaba, аналитики ожидают увеличение прибыли, однако учитывая не самый лучший отчет другого технологического гиганта – Tencent – накануне, роста стоимости акций может не быть.