Австралия отстранила Huawei и ZTE от развития 5G из-за угрозы шпионажа со стороны Китая. Ранее к подобным мерам прибегали власти США. По нашим оценкам, если компании лишатся австралийского рынка, то это не станет серьёзным ударом сейчас, так как по нашим оценкам на долю Австралии приходится порядка 5% выручки у обеих компаний. Гораздо более чувствительным сценарием будет присоединение европейских стран к решению, так как на их долю приходится порядка 10-20% доходов компаний.

В более выигрышном положении же от решения австралийских властей окажутся европейские производители телекоммуникационного оборудования, такие как Ericsson и Nokia. По прогнозам, рынок оборудования для развития 5G-сетей будет расти сумасшедшими темпами в ближайшие годы. В 2018 затраты только на беспроводное оборудование составили чуть больше $50 млн, а к 2022 планируется рост до $18,5 млрд, что предполагает средний рост более, чем на 300% в год. Конечно, такой стремительный рост будет компенсироваться выпадением доходов от оборудования для сетей 2G/3G/4G, но тем не менее рост может превысить снижение в два раза. Таким образом, производители телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericson выглядят перспективнее в свете проблем Huawei и ZTE с властями разных стран. Другими возможными бенефициарами проблем китайских компаний могут стать американские компании Blackberry, Ciena, Cisco и Hewlett Packard Enterprise.