Курс рубля к доллару и евро в течение завершающейся рабочей недели продолжил демонстрировать широкие колебания (более 2 рублей по доллару и евро) с тенденцией к ослаблению. При этом доллар обновил максимум с апреля 2016 года (69,01 рубля), а евро — с апреля текущего (79,77 рубля).

Стоимость нефти за неделю прибавила около 4 долларов, закрепившись выше круглого уровня 76 долларов и вернувшись к максимумам с середины июля. Однако рубль продолжил жить своей жизнью, отыгрывая санкционные риски и ища поддержку в действиях российских финансовых регуляторов.

В итоге, "американец" по итогам рабочей недели вечером в пятницу повышался на 50 копеек — до 67,5 рубля, евро прибавлял 1,7 рубля — до 78,4 рубля. Рублевая цена нефти на конец недели колебалась в районе 5,15 тысячи за баррель.

Рубль остался в зоне турбулентности

Рубль начал неделю с попыток восстановления против доллара и евро. Некоторая стабилизация курсов валют развивающихся экономик поддерживала эти попытки.

Позитивным сигналом для российской валюты выступило подтверждение международным агентством Fitch долгосрочного суверенного рейтинга России на уровне "ВВВ-" с позитивным прогнозом.

Однако факторы давления все же преобладали. Инвесторы ожидали введения позже на неделе новых санкций против РФ со стороны США, и это препятствовало укреплению рубля. Давление на рубль оказывали и распродажи российских ОФЗ инвесторами, опасающимися дальнейшего ослабления российской валюты.

Давления на рубль добавили и новости ЦБ РФ о том, что он слишком оптимистично оценил ситуацию на валютном рынке на момент завершения предыдущей недели и уже в пятницу вышел на рынок с покупкой валюты для Минфина — на 17,5 миллиарда рублей. Это выше запланированного ежедневного объёма на август-сентябрь в 16,7 миллиарда рублей. Перерыв в покупках валюты в рамках бюджетного правила продолжался с 9 августа — шесть торговых сессий. Негативным для рубля стали не только сами покупки, повлиявшие на баланс спроса и предложения, но и ожидания того, что они будут продолжены, а объемы ежедневных операций будут повышены, чтобы выполнить месячный план, объявленный Минфином, суммарно составляющий рекордные 383,2 миллиарда рублей.

Психологически неприятным для рубля моментом стало на этом фоне решение Минфина России отменить традиционный еженедельный аукцион по размещению ОФЗ, намеченный на 22 августа — день планировавшегося введения Америкой первого пакета новых санкций против РФ. Министерство обычно прибегает к такому шагу в условиях сильной волатильности и неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Так было в апреле этого года после введения США санкций, в частности, против "Русала".

В итоге в четверг доллар и евро обновили локальные максимумы в районе 69 и 79,8 рубля соответственно. По-видимому, это стало последней каплей для ЦБ РФ, следящего за финансовой стабильностью. В итоге регулятор оперативно — сразу вскоре после обновления рублем локальных минимумов — объявил о приостановке с 23 августа до конца сентября покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Это сделано в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября, заявил регулятор.

В итоге рубль вернул около 1,5 рублей против основных резервных валют и в конце недели пытался стабилизироваться на достигнутых уровнях.

Прогнозы

На следующей неделе рубль будет получать поддержку от налогового периода августа, пиковые выплаты которого (НДС, НДПИ, налог на прибыль) потребуют в сумме до 1,3 триллиона рублей. Это окажет поддержку валюте РФ на фоне продаж долларов и евро российскими экспортерами.

Перенос с 22 на 27 августа формальной публикации и вступления в силу первого пакета санкций США против РФ вносит некую интригу в ожидания по курсу рубля. Однако этот фактор был уже много раз учтен в курсовой динамике. Поэтому есть основания полагать,что установленные в четверг долларом и евро максимумы пока не будут переписаны.

Вот и глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин ожидает, что через год рубль будет крепче текущих значений. Также он заявил, что не видит ничего экстраординарного в августовской волатильности на российских валютном и фондовом рынках. Так, что ждем последнюю неделю августа с надеждой.