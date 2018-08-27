Старт новой рабочей недели вновь проходит в оптимистичном ключе. Несмотря на то что переговоры между США и Китаем, которые проходили в Вашингтоне 22-23 августа, закончились провалом, китайские биржевые индексы сегодня показали рост почти на 2%, а японский Никкей вырос на 0.7%.

Много противоречивой информации относительно торговой войны между Китаем и США поступает сейчас на ленты информационных агентств. На выходных президент США Дональд Трамп заявил, что «сыт по горло» внешнеторговой политикой Китая и намерен её изменить. Об этом написал Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме. Сегодня Bloomberg выдал ровно противоположные новости, мол, прогресс в переговорах есть и есть новый предмет для диалога. Пока ясности в этом вопросе нет, и подходит очередная дата, когда Трамп планировал анонсировать новый пакет пошлин для китайских товаров.

Любой негатив американские инвесторы продолжают игнорировать, а позитив отыгрывается с эйфорией. Накануне стало известно о том, что США и Мексика достигли прогресса в переговорах по НАФТА, и уже в ближайшие дни к переговорам может присоединиться Канада. Трамп уже написал, что торговое соглашение с этими странами может быть подписано на текущей неделе, и это не может не радовать инвесторов. На этом фоне фьючерсы на американские индексы SP500 и Nasdaq сегодня прибавляют ещё 0.3%, и уже торгуются на новых исторических максимумах.

Европейские индексы относительно начала года торгуются в минусе на 6-8%, но сегодня они показывают рост в пределах 0.7%.

Российские биржевые активы сегодня в первой половине дня показывают уверенный рост, и это неудивительно, ведь баррель нефти торгуется выше 5000 рублей, и профицит ликвидности явно будет поддерживать фондовый рынок. Рублёвый индекс Московской Биржи перед открытием торгов в США показывает рост на 1%, превышая 2300 пунктов, при этом валютный РТС уверенно прибавляет 1.5%, осваивая район 1080 пунктов. Сегодня все секторы российского фондового рынка торгуются в плюсе на 1-3%, лучше остальных выглядит сектор электроэнергетики. Банковский сектор прибавляет почти 1.7%. В лидерах роста после отличного отчёта акции Новатэка, они обновили исторический максимум, прибавив почти 5%.

На рынке сырья сегодня динамика тоже умеренно-позитивная. Индекс промышленных металлов торгуется в лёгком плюсе (+0.4%). Цены на медь прибавляют 0.4%, алюминий растёт на 1%, никель – почти на 1.5%. Драгоценные металлы торгуются вблизи пятничного закрытия. Цена тройской унции золота консолидируется вблизи отметки 1205$. Баррель нефти марки Brent растёт на 0.4%, превышая 76$ за баррель.

Российский рубль в паре с долларом сегодня в первой половине дня показывает нейтральную динамику и торгуется вблизи отметки 67. Если на текущей неделе Минфин возобновит аукционы по размещению ОФЗ, а экспортёры начнут менять валютную выручку для уплаты налогов, то рубль может запросто укрепиться до отметок 66 – 65 в паре с долларом. С прицелом на сентябрь-октябрь пока взгляд на российскую валюту остаётся негативным, т.е. финальный выход доллара выше отметки 70 рублей мы ещё можем увидеть.

Валюта Индии сегодня упала ещё на 0.6% до нового исторического минимума к американскому доллару. Турецкая лира тоже находится под давлением, но сильных проблем на рынке долга Турции сегодня нет.

Важных новостей сегодня не ожидается, поэтому существенных изменений по биржевым индексам до конца дня жать не стоит.