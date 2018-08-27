Компании сохранят прибыли, производители стали – самые уязвимые

Повышения налогов не будет, но предвидятся новые капзатраты

— Повышение налогов больше не рассматривается, но горно-металлургические компании должны нарастить инвестиции. В пятницу (24 августа) горно-металлургические компании и производители удобрений встретились с министром финансов Антоном Силуановым и помощником президента Андреем Белоусовым. По имеющейся информации, правительство не планирует повышать налоги для компаний, как предполагалось ранее, но хочет, чтобы они увеличили капзатраты.

— Изначальное предложение предполагало повышение налогов до $7.5 млрд в год. Напомним, что изначально Белоусов предложил ежегодное повышение налогов примерно на 500 млрд руб. ($7.5 млрд) для отдельных российских горно-металлургических компаний и производителей удобрений. Это могло привести к резкому снижению EBITDA, сокращению капзатрат и дивидендной доходности, а также уменьшению рыночной капитализации сектора на $40 млрд, по нашим оценкам.

Новое предложение намного лучше — компании сохранят прибыль

— Компании сохранят свои прибыли. Следовательно, изменения не должны сказаться на оценках, основывающихся на показателях прибыли, как это было бы в случае повышения налогов. Распределение прибыли (выплата дивидендов, инвестиции или накопления) обычно зависит от ряда факторов — в текущих условиях волатильных цен на сырье и высоких геополитических рисков, стратегия сохранения низкой долговой нагрузки и выплаты высоких дивидендов кажется наиболее рациональной.

— Реакция рынка будет зависеть от ROI новых проектов: крупномасштабные мегапроекты, скорее всего, будут восприняты негативно. Они несут высокие операционные риски и влекут за собой значительные обязательства по капзатратам, которые ограничивают возможности компаний в изменении инвестиционной стратегии при меняющихся рыночных условиях.

— Аппетиты правительства стали меньше. В качестве целевого показателя была названа цифра в 200-300 млрд руб. ($3-4.5 млрд) против 500 млрд руб. ($7.5 млрд) ранее. Правительство обещает стимулировать инвестиции, субсидируя ставки по банковским кредитам и предлагая долгосрочные инфраструктурные облигации.

Производители стали представляются наиболее уязвимыми

— Стальные компании – цель номер один. Судя по финансовым результатам за 2017 (мы используем фактические данные за отсутствием консенсус-прогнозов по непубличным компаниям в списке), Северсталь инвестировала только 22% своей EBITDA, за ней следуют НЛМК (22%) и Evraz (23%). Стальные компании являются “денежными коровами” и, с нашей точки зрения, первоочередными кандидатами на увеличение капзатрат. Капзатраты в среднем по сектору составили примерно 25% от EBITDA.

— Те, кто инвестируют и планируют инвестировать менее уязвимы: Сибур (капзатраты/EBITDA 84% в 2017 на строительство ЗапСибНефтехима), золотодобывающие компании – Polymetal (53% на Кызыл) и Полюс (51% на Наталку), а также Фосагро (70%) имели высокие коэффициенты капзатраты/прибыль. Некоторые компании уже имеют в планах масштабные проекты: СП Норникел с Русской платиной (потенциальные капзатраты в размере $4-5 млрд), Сухой Лог у Полюса ($2-2.5 млрд) и восстановление рудника Мир у АЛРОСА (порядка $1 млрд).

— Рост капзатрат = снижение дивидендов. Многие компании сектора, такие как производители стали и АЛРОСА, выплачивают дивиденды из своих свободных денежных потоков, и, следовательно, увеличение капзатрат напрямую скажется на дивидендах. Предлагаемое увеличение капзатрат соответствует около 4% от рыночной капитализации торгуемых компаний, поэтому средняя дивидендная доходность, по нашим приблизительным оценкам, может снизиться на 4 пп.



