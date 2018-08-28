Выгодная Америке договорённость по НАФТА и сигнал ФРС о только умеренных темпах повышения ставок увеличили индекс S&P 500 на +0,8% — до 2896,74. При этом Dow 30 вырос сильнее, на +1,0%, до 26049,64, так как в нём больше вес выигравших компаний и банков, которым на руку то, что монетарное ужесточение, как минимум, не будет свёрнуто. Показатели фондовой биржи достигли новых рекордов.

Накануне Мексика и США достигли предварительного соглашения, по которому зона свободной торговли остаётся, но увеличивается доля Америки в сборке автомобилей, попадающих под беспошлинную коммерцию, до 75% с 62,5%, и часть машины должна собираться трудящимися с зарплатой как минимум $16 в час. Соглашение заключено на 16 лет, каждые 6 лет может быть пересмотрено или продлено на 16 лет вперёд.

Канада может не присоединяться к новому соглашению, но инвесторы понимают, что это нанесёт существенный урон её экономике, поэтому все так или иначе проекты из США воспринимаются как спасённые.

Рост нефти Брент застопорился у $76 перед данными по запасам, золото подорожало до $1210 после сигнала о сохранении умеренных темпов ужесточения ДКП от главы ФРС в речи в Джексон-Хоуле, доходность трежерис выросла до 2,85% из-за улучшения внешней торговли и отношения к риску.

Из отдельных идей сегодня, вероятно, продолжат пользоваться популярностью среди розничных инвесторов бумаги американского автопрома: General Motors и Ford. Я бы также обратил внимание на канадского дилера автозапчастей Magna.

По моим соображениям, в том случае, если Канада не покинет НАФТА (а этого вряд ли хотят другие участники, потому что будет сложно принять двусторонний договор), первая потенциальная точка для приобретения бумаг Magna (MGA) находится около $53 с целевым уровнем $70 и горизонтом около года, в то время как по General Motors (GM) такой момент наступает у $38 с шансами на рост до $44 в течение 12 месяцев.

В пользу покупки ценных бумаг отдельных представителей автопрома свидетельствуют, прежде всего, пошлины на автомобили из ЕС (Америке необходимо заменить импорт оттуда и как-то справиться со спросом на детали для иномарок). При этом сохранение сборки в Мексике и увеличение ожидаемых масштабов бизнеса в США, может быть, не сильно упрочат конкурентные преимущества авто Ford и GM на мировом рынке, но вполне позволят им повысить популярность внутри страны.

Рисками по бумагам GM и Ford остаются себестоимость, расширение пенсионных планов, сложности со сбытом за пределами Америки.

Из других важных событий ждём в среду данных по ВВП США за 2-й квартал, а также отчёт по доходам населения в Америке и квартальную форму Dollar General в четверг и китайский ИМС в пятницу.

IPO Xiaomi растёт на только +0,35% по отношению к цене размещения, по которой мы его брали, на фоне экспансии другой публичной компании, Huawei, и ещё Oppo. Могут сказываться также ожидания запуска новых Samsung с передовой технологией гибкого экрана в сегменте дорогих смартфонов, на который нацелился китайский производитель. Впрочем, думается, что Xiaomi планирует занять как раз ту нишу, которую Samsung освобождает после валютных войн.