Воодушевлённые достигнутым Мексикой и Америкой торговым соглашением заокеанские инвесторы вчера опять вынесли ключевые биржевые индексы на новые исторические максимумы. Фьючерс на флагманский индекс SP500 достиг 2900 пунктов, а высокотехнологичный NASDAQ впервые в истории закрыл день выше 8000 пунктов. Безусловно, очередной двухдневный виток роста за океаном случился в результате закрытия коротких позиций и, конечно, на выкупе собственных акций со стороны самих компаний. Именно сами компании – это главный и почти единственный покупатель на американском фондовом рынке на протяжении всего текущего года. Около 70-80% всех денег, которые компании сэкономили на снижении налогов, они направляют на выкуп акций по самым высоким ценам, что при падении рынка приведёт к резкому ухудшению их квартальных финансовых отчётов, но об этом никто даже не думает. Пока продолжается эта песня, все предпочитают слушать и плясать, но час расплаты всё ближе и ближе. Текущий «бычий» рынок в США уже побил абсолютно все рекорды за всю историю, но инвесторов и это пока не пугает.

Меж тем, если с Мексикой Трамп отношения наладил, то с Китаем ждать прорыва до ноябрьских выборов в Конгресс, похоже, не стоит. А воинственная риторика Трампа в адрес Пекина только усугубляет ситуацию. Инвесторы же по всему миру ведут себя так, будто и нет никакой торговой войны, хотя она уже в самом разгаре и продолжает набирать обороты. Глупо думать, что, если китайской экономке станет ещё хуже, от этого может кто-то выиграть.

Несмотря на безумный рост в США, сводный индекс азиатского региона сегодня закрылся в лёгком минусе, а биржи Китая потеряли порядка 0.3% капитализации. На европейских площадках сегодня тоже наблюдается сдержанный оптимизм, а индексы демонстрируют скромный рост в пределах 0.3%. Вновь усиливается атака на турецкий долговой рынок и лиру, зашкаливают риски нового конфликта вокруг Сирии, где в ближайшие дни может случиться очередная инсценировка и провокация. ЕС уже открыто делает заявления о желании создать собственную межбанковскую систему расчётов, чтобы перестать зависеть на 100% от SWIFT. Напряжение в отношениях между Америкой и ЕС нарастает с каждым днём, и многие заявления и действия европейских чиновников Трампу крайне не нравятся.

Российские биржевые индексы сегодня в первой половине дня показывают разнонаправленную динамику. Так, рублёвый индекс Московской Биржи растёт на 0.35%, торгуясь вблизи отметки 2320 пунктов, а валютный РТС показывает снижение на 0.15%, до 1082 пунктов. Лучше рынка сегодня выглядят акции ГМК, они растут на 1.5%, Газпром прибавляет почти 1%, Уралкалий и НЛМК растут почти на 2%. Котировки бумаг ММК и НЛМК сегодня обновили исторические максимумы, акции Новатэка это сделали вчера. Как ни крути, но текущий слабый курс рубля на руку только российским компаниям-экспортёрам, поэтому все остальные секторы в текущем году выглядят очень плохо.

Важных новостей сегодня не ожидается, поэтому существенных изменений по биржевым индексам до конца дня жать не стоит, но очень похоже, что рынки после позитивного старта закроют день на отрицательной территории. Сегодня Минфин США проводит размещения казначейских облигаций, поэтому ликвидность в системе будет сжиматься, что может привести к выходу из рисковых активов.