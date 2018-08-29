Российские индексы завершили торги разнонаправленным изменением из-за слабого рубля, хотя внешние рынки днем торговались в небольшом плюсе, отыгрывая новости о заключении Соединенными Штатами рамочного торгового соглашения с Мексикой. Индекс РТС потерял 0,5%, а индекс MOEX прибавил около 0,1%. Рубль подешевел относительно доллара, несмотря на то что доллар вчера сам ослабевал к основным мировым валютам. Падение российской валюты, вероятно, связано с окончанием периода налоговых платежей, последние из которых были осуществлены вчера, а также с сохраняющейся неопределенностью по поводу введения новых антироссийских санкций.

Европейские рынки, торговавшиеся большую часть сессии в небольшом плюсе, завершили день умеренным снижением, поскольку политические проблемы в Европе (осложнения с Брекзитом, заявления правительства Италии о блокировании бюджета ЕС, торговая война с США) вновь ухудшают рыночную ситуацию.

Американские индексы вчера закрепились вблизи исторических максимумов, достигнутых в понедельник. Сегодня в США будет опубликована вторая оценка ВВП за 2 кв. 2018 г. Согласно первой оценке американская экономика во втором квартале показала рекордные темпы роста с 2014 г. – 4,1% квартал к кварталу в годовом выражении. Рынок полагает, что теперь эта оценка будет скорректирована до 4%. Если она окажется выше, чем прогнозируется, это может подстегнуть ожидания, что в среднесрочной перспективе политика ФРС будет ужесточаться.

Нефтяные цены вчера оставались достаточно стабильными в преддверии выхода данных о динамике запасов нефти в США с 18 по 24 августа. По опросу, проведенному агентством Bloomberg, рынок ждет сокращения запасов на 1,5 млн барр. Запасы бензина, по оценке рынка, не изменились. Согласно же данным API, запасы нефти незначительно, на 38 тыс. барр., выросли, а объем бензина в хранилищах увеличился на 21 тыс. барр. Сегодня нефтяные котировки фьючерса Brent остаются у отметки 76 долл./барр.

Азиатские рынки в основном умеренно растут, фьючерс на S&P 500 немного подорожал. Российский рынок начнет день вблизи вчерашних уровней закрытия.