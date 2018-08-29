Цены энергоносителей во вторник незначительно, но дружно «присели». Движение пока не очень выраженное, но это только пока, ибо в среду цены продолжают тяготеть к снижению. Хотя пока они еще остаются благоприятными для поддержания рубля от дальнейшего снижения. Напомним, что именно фактор высокой нефти позволил рублю удержаться от более резкого снижения на фоне нового санкционного витка со стороны США.

На текущей неделе цены европейской нефти в рублях находятся уверенно выше 5000 рублей за баррель. Это создает существенную подушку комфорта, как для нефтяных компаний, так и для бюджета. В сложившихся условиях роста давления на Россию указанный уровень рублевых цен за бочку нефти может стать новым уровнем равновесия и комфорта. Тогда при возможном выраженном откате цен нефти вниз, рублю придется играть «в догонялки» с нефтью и тогда рубль будет ослабляться не вопреки, а благодаря движению цен черного золота.

Важным фоном окончания торговой сессии по нефти стали сообщения Американского института нефти о небольшом росте запасов, что дало небольшой финальный толчок ценам вниз. Хотя по оценкам API коммерческие запасы сырой нефти за неделю подросли лишь символически – всего на 38тб. (Запасы в Cushing: +0,130 мб; Gasoline: +0,021 мб; Distillates: +0,982мб). Оценки API контрастировали с данными о резком снижении запасов на прошедшей неделе. Напомним, что по прогнозам опрошенных агентством Bloomberg аналитиков, запасы сырой нефти в США за неделю сократились на 1,5 мб (по их прогнозам запасы бензина остались без изменений, а запасы дистиллятов выросли на 1,5 мб). По собственному прогнозу Bloomberg запасы сырой нефти в Кушинге подросли на 50 тб. Теперь рынку остается ждать сегодняшних официальных данных EIA о запасах и добыче нефти в США.

РИА Новости сообщили, что Технический комитет стран соглашения ОПЕК+ проведет внеочередную встречу 11 сентября в формате телефонной конференции. Встреча пройдет перед заседанием министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ 23 сентября в Алжире. Предыдущее заседание технического комитета состоялось в понедельник. Именно по его итогам СМИ сообщали, что страны ОПЕК+ в июле сократили степень выполнения условий венской сделки до 109% с 121% месяцем ранее. Так что будет достаточно интересным узнать итоги работы ОПЕК+ в августе и оперативные рекомендации Технического комитета к участникам соглашения.