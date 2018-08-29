Перед данными по ВВП США индексы S&P 500 и Dow 30 вскарабкались на +0,03%-+0,06% в день.

Индекс S&P увеличился чуть слабее, до 2897,52, так как позитивное влияние отчётности нивелировалось шумом вокруг политической рекламы. Индекс DJIA повысился немножко сильнее, до 26064,02, так как он до сих пор не перекрыл зимний исторический рекорд, 26616,71, и очень стремится сделать это перед промежуточными выборами в конгресс.

Рост золота застопорился около $1202 из-за ребалансировки в трежерис, доходность которых упала до 2,87% на фоне снижения пары евро/доллар до 1,1671 от уменьшения разницы между ожиданиями инфляции в еврозоне и США после сообщения о заявке Италии на новую программу выкупа облигаций со стороны ЕЦБ.

Нефть марки Брент упала до $75,7 после данных API о неожиданном росте запасов и вслед за новостями о возможности введения в Калифорнии требования 100%-ного использования альтернативных источников энергии к 2045 году.

S&P вырос после позитивной отчётности от Tiffany, не лучшего прогноза от Best Buy и неоднозначного старта сезона политической рекламы, с нареканий Белого дома по отношению к Alphabet из-за позиций в поисковике Google.

Среди лидеров роста отметим Qualcomm (QCOM) после новостей о выкупе 76,2 млн акций за $67,5. Бумаги торгуются выше и имеют привлекательную ожидаемую доходность по дивидендам около +3,7% цены, так что выкуп воспринимается как поддержка цен.

Увеличению Dow 30 помогало подорожание бумаг Apple перед сентябрьской презентацией и акций Walmart на новостях о партнёрстве с Google в процессе экспансии JD.com во всём мире, и особенно в США.

В составе индекса Dow Jones мы сохраняем уверенность в возможности роста Visa (V) из района $140 до $180 в течение года. И это несмотря на новости о желании Европы создать автономные SWIFT и аналог МВФ. Visa остаётся в числе лидеров прогресса в сфере платёжных систем на основе блокчейна, и Евросоюз пока не заменит её полностью. Компания так и не вышла на рынок КНР напрямую и, следовательно, избежала миллиардных капитальных вложений.

Бумаги Tiffany (TIF) росли после отчётности по следующим основным причинам:

• защитный характер инвестиции для диверсификации при перипетиях политической борьбы перед выборами в конгресс,

• возможность поучаствовать в активном развитии бизнеса, например, в новом сервисе онлайн-торговли бриллиантами;

• рост валовой рентабельности до 64% с 62,5% годом ранее;

• увеличение сопоставимых продаж на +7% вместо ожидавшихся +5,7% и расширение чистых продаж на +12,6% до $1,08 млрд в квартал;

• приумножение чистой прибыли на +26% в год, и улучшение финансового результата без учёта единовременных выплат выше консенсус-оценки на 16%, до $1,17 на одну бумагу.

Также наши управляющие советуют посмотреть ещё на то, как ведёт себя недавнее IPO Xiaomi. На момент написания, это +0,6% по отношению к цене IPO, если считать в долларах Гонконга. Кроме этого, отметим, что накануне завершились 93 дня после IPO GreenSky.