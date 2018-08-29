Корсчета и депозиты банков в ЦБ вчера выросли. Рост был сравнительно скромным – суммарно чуть более 80 млрд руб., но все равно такое движение свидетельствует о постепенной нормализации ситуации с ликвидностью. Вчера еще была проведена часть платежей, так что рост уровня ликвидности связан с увеличением задолженности по репо под залог ОФЗ, отчасти репо также позволили сократить задолженность банков по кредитам под залог нерыночных активов.

Сегодня снижение задолженности кредитных организаций перед ЦБ и Казначейством должно продолжиться, объем ликвидности будет увеличиваться. Следует отметить, что рост спроса на ликвидность в этом месяце хоть и привел к подъему ставок на межбанковском рынке, но вполне умеренному, всего лишь до 7,33% (однодневная ставка MosPrime). Месяц назад на пике ставка овернайт поднималась до 7,78%.

Спрос на вчерашних аукционах КОБР оказался низким. В ходе аукционов было размещено бумаг номинальной стоимостью 25,1 млрд руб. с погашением в сентябре и 16,1 млрд руб. с погашением в ноябре. Снижение спроса на КОБР из-за объявления Центробанка о прекращении интервенций было вполне логичным: действия Минфина, который продолжает изымать дополнительные нефтегазовые доходы, в отсутствие интервенций приведут к стерилизации примерно 500 млрд руб. избыточной ликвидности до конца сентября. Это не приведет к возникновению дефицита ликвидности, но может потребовать сокращения как вложений в КОБР, так и отчасти объема средств, размещаемых на депозитах в ЦБ.