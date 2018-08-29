В середине недели рубль выглядит неуверенно, несмотря на то что стоимость нефти уверенно забирается выше $76 баррель (сокращение иранского экспорта, обострение политической ситуации в Ливии), Центробанк не покупает валюту, а бегство из ОФЗ приостановилось — индекс RGBI остается в рамках недельного консолидационного диапазона.

Небольшое укрепление рубля было отмечено днем после телеобращения президента РФ Владимира Путина, в котором он предложил смягчить пенсионную реформу, но затем пара рубль-доллар вновь перешла к росту.

Против рубля сейчас играет несколько экономических и геополитических факторов.

Доллар оттолкнулся от месячных минимумов на фоне роста индекса потребительского доверия в США до 18-летнего максимума. Это оказало общее давление на валюты развивающихся стран. Причем особенную тревогу вызывают турецкая лира, которая снижается третью сессию подряд, и бразильский реал – он обновил минимумы полуторагодичной давности. На фоне сохраняющихся рисков торговых войн среди участников рынка растут опасения перерастания текущих тенденций в полноценный кризис на развивающихся рынках.

К экономическим факторам добавим также завершение налогового периода, который поддерживал рубль в последние дни.

В текущей оценке рубля присутствует очень много геополитики. Это и рост напряженности вокруг Сирии — западная коалиция грозит нанести новый удар по сирийским объектам (обычно в такие периоды усиливается антироссийская риторика); это и риски расширения санкций в отношении России, в особенности в отношении госдолга.

По нашим оценкам, до конца недели при отсутствии форс-мажоров доллар будет находиться в диапазоне 67-68 рублей.