Несмотря на попытки ЦБ стабилизировать ситуацию на валютном рынке, приостановив до конца сентября покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, рубль остается слабым и продолжает торговаться в диапазоне 67-68 руб./$. Его слабость в значительной степени связана с сохраняющейся напряженностью на развивающихся рынках, опасениями санкций, а также обострением конфликта в Сирии.

Комментарии главы ФРС Д.Пауэлла спровоцировали дальнейшее ослабление доллара: На рынке продолжает постепенно восстанавливаться интерес инвесторов к риску, что поддерживает валюты стран G10. Так, пара евро/$ смогла преодолеть значительное сопротивление на уровне 1,163 и на максимуме достигала отметки 1,174 евро/$. Против доллара сыграло выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на международном банковском симпозиуме в Джексон-Холе (23-25 августа). Д.Пауэлл отметил, что ФРС придерживается политики постепенного повышения процентных ставок и будет повышать ставку до уровня, который не замедляет, но и не чрезмерно форсирует экономический рост США. Заявление Д.Пауэлла, что на данный момент, он не видит перегрева в экономике США, было воспринято рынком как сигнал того, что в следующем году ФРС может повысить ставку меньшее количество раз, чем ожидается.

Сейчас рынки ждут 2-3 повышения ставки в 2019 г. и еще два повышения до конца этого года. Некоторую поддержку курс доллара на неделе получил благодаря публикации сильных экономических данных по США – индекс потребительского доверия США составил в августе 133,4 при прогнозе 126,6. Ближайшими уровнями поддержки/сопротивления в паре евро/$ являются 1,16/1,18.

Фунт восстанавливает позиции: Пара фунт/$ укрепилась с уровня 1,28 до 1,30 после заявлений еврокомиссара по внутреннему рынку М.Барнье о позитивном ходе переговоров по Brexit. Он отметил, что ЕС и Великобритания находятся на последней стадии переговоров. Важным уровнем сопротивления для фунта является 1,33 фунт/$.

Цены на нефть движутся к уровню 80 $/барр.: Цены на нефть марки Brent уже превысили уровень 77 $/барр. на фоне увеличения аппетита инвесторов к риску, поскольку президент США Д.Трамп достиг договоренности с Мексикой по новому торговому соглашению. Поддержали цены на нефть также данные Минэнерго США по запасам нефти, которые за прошлую неделю сократились на 2,5 млн барр. при прогнозе сокращения на 1,5 млн барр. Стоит отметить также, что в США сейчас наблюдается повышенный спрос на бензин при полной загрузки мощностей НПЗ, что также оказывает поддержку ценам на нефть.

Прогнозы

Несмотря на все факторы поддержки рубль остается слабым: Важным событием прошлой недели стало то, что с целью стабилизации ситуации на валютном рынке, ЦБ РФ 23 августа объявил о том, что до конца сентября не будет проводиться покупка валюты на рынке для Минфина в рамках бюджетного правила. Однако рубль фактически не отреагировал на усилия ЦБ и продолжает торговаться в диапазоне 67- 68 руб./$, хотя падение рубля все же приостановилось. Значительное давление на рубль сейчас оказывает, во-первых, сохраняющаяся напряженность на развивающихся рынках, которая уже привела к тому, что ряд экспертов заговорили о кризисе и ждут дальнейшей распродажи активов этих стран. Во-вторых, опасения санкций не уходят с повестки дня. Так, 27 августа вступил в силу первый раунд санкций США по «делу Скрипаля». Кроме того, уже в следующую среду (5 сентября) вновь возобновятся слушания в Сенате США по санкциям в отношении России. В-третьих, вновь обостряется геополитический конфликт в Сирии и конфронтация США и России по данному вопросу. Таким образом, несмотря на высокие цены на нефть, налоговый период в России и приостановку покупок валюты ЦБ, фактически, давление на рубль остается значительным, нейтрализуя все факторы поддержки курса. На предстоящей неделе мы оцениваем торговый диапазон в 66-70 руб./$.