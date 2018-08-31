Вчера АФК «Система» (SSA LI – рекомендация пересматривается) опубликовала финансовую отчетность за 2 кв. 2018 г. по МСФО, оказавшуюся несколько лучше наших ожиданий. Так, выручка АФК «Система» возросла на 8% (здесь и далее – год к году, если не указано иное) до 182 млрд руб. (2,9 млрд долл.), что превзошло наши и рыночные ожидания на 1%.

Скорректированная OIBDA выросла на 32% до 66 млрд руб. (1,1 млрд долл.), что в значительной степени обусловлено переходом к применению стандартов МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16. Без учета этого эффекта скорректированная OIBDA выросла на 9% до 55 млрд руб. (892 млн долл.). Рентабельность по скорректированной OIBDA при этом выросла на 6,0 п.п. до 36,2% с учетом применения новых стандартов и на 0,3 п.п. до 30,5% без влияния этого фактора. Чистый убыток составил 1,7 млрд руб. (27 млн долл.)

Соотношение чистого долга и OIBDA составило 2,6. На уровне корпоративного центра задолженность Системы на конец квартала составляла 214 млрд руб. (3,4 млрд долл.). Консолидированный чистый долг (включая обязательства перед Росимуществом) равнялся 533 млрд руб. (8,5 млрд долл.), что эквивалентно 2,6 скорректированной OIBDA за предыдущие 12 месяцев, до применения стандартов МСФО 9, МСФО 15 и МСФО 16 (против 2,8 по итогам предыдущего квартала). С операционной точки зрения лесопромышленный сегмент Системы (ГК «Сегежа») показал рост выручки на 15% до 12,4 руб. (201 млн долл.) и рост OIBDA на 68% до 2,6 млрд руб., или 42 млн долл., (на 57% до 2,4 млрд руб., или 40 млн долл. по прежним стандартам) благодаря увеличению объемов продаж и цен, в том числе за счет ослабления рубля. В сельскохозяйственном подразделении выручка возросла на 93% до 3,8 млрд руб. (61 млн долл.), а OIBDA – на 2% до 2,1 млрд руб., или 34 млн долл. Выручка технологического дивизиона, РТИ Системы, сократилась на 10% до 8,0 млрд руб. (129 млн долл.), а OIBDA составила 915 млн руб., или 15 млн долл.

Основные бизнес-подразделения показывают хорошую динамику. Результаты АФК «Система» за 2 кв. 2018 г. показывают хорошую динамику по основным бизнес-подразделениям. При этом размер долговой нагрузки компании остается на комфортном уровне. Тем не менее важным фактором для рынка по-прежнему является ситуация с запросом членов конгресса США по поводу возможности введения санкций в отношении ключевого акционера Системы Владимира Евтушенкова. Наша рекомендация по акциям Системы в данный момент пересматривается.