Никаких сколько-нибудь значимых изменений в результате последнего квартального пересмотра индексов MSCI не произошло. Однако в рамках данного пересмотра индекс-провайдер планирует осуществить второй (и последний на сейчас) транш включения в индексы китайских акций класса A с фактором включения 2,5% (первый аналогичный транш был осуществлен по результатам майского полугодового пересмотра).

По нашим оценкам, для акций, которые уже находятся в индексах и чьи параметры (FIF – доля акций в свободном обращении, доступных иностранным инвесторам, и NoS – общее количество акций) останутся неизменными, чистый эффект от включения китайских акций составит 0,7% их веса.

В случае акций российских компаний это приведет к оттоку 87 млн долл. пассивных инвестиций, а суммарный отток с развивающихся рынков может достичь 2,6 млрд долл., что может оказать некоторое давление на акции развивающихся рынков в целом и российских компаний в частности.