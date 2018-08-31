Вчера российские суверенные еврооблигации начали торговую сессию с роста котировок, несмотря на продажи евробондов других развивающихся рынков. Правда, внешний фон был действительно позитивным: цены на нефть продолжали повышаться, обновляя локальные максимумы, а доходность UST10 снижалась. Впрочем, ближе к вечеру цены российских суверенных бумаг все же начали двигаться вниз и растеряли значительную часть прироста. По итогам дня евробонды РФ оказались в плюсе лишь на 0,1 п.п., исключением стал выпуск RUSSIA’28 (YTM 4,8%), который сохранил дневной прирост и подорожал в итоге на 0,8 п.п. В то же время еврооблигации других ЕМ вчера заметно подешевели, как и накануне. Пятилетний CDS спред России остался без изменений на уровне 163 б.п. Столь позитивная динамика российских бумаг в сравнении с аналогами в условиях угрозы новых санкций, на наш взгляд, выглядит неоправданной, и мы считаем, что падение котировок в ближайшее время вслед за другими евробондами ЕМ сейчас более вероятно.

Еврооблигации банков восстановились после потерь на прошедшей неделе, но дальнейший рост маловероятен. В корпоративном сегменте рост котировок наблюдался уже третий день подряд. Как и в предыдущие дни, в лидерах вновь оказались выпуски госбанков. Так, сильнее других подорожали суборды Сбербанка – на 0,9–1 п.п., тогда как рост старших выпусков, как и субордов ВТБ, был в пределах 0,3 п.п. Котировки бумаг ВЭБа выросли еще на 0,2–0,8 п.п. На этой неделе евробонды банков смогли значительно восстановиться после массированных продаж на предыдущей неделе, хотя в целом падение их котировок после публикации законопроекта о санкциях пока все же сильнее, чем у бумаг из других секторов. Мы считаем, что евробонды госбанков едва ли смогут продолжить расти в цене. Старший выпуск SBERRU’22 (YTM 5,3%) предлагает доходность на уровне GMKNRM’22 (YTM 5,4%) при более высоких санкционных рисках, поэтому бумаги Норильского никеля выглядят более привлекательно. Также отметим, что спред суборда SBERRU’22 (YTM 5,6%) к старшему выпуску составляет всего 25 б.п. – минимум за 2,5 года.