Фьючерсов на мировые фондовые индексы снижаются на 0,2-1% из-за угроз властей США ввести ориентировочно 6 сентября новые пошлины на импорт товаров из Китая на сумму $200 млрд. Плюс очередные проблемы Аргентины дали о себе знать, когда та запросила об ускорении процедуры выдачи кредита от МВФ, что косвенно подтвердило наличие неотложных проблем в экономике страны. Это обрушило на 22% аргентинское песо к доллару в четверг, до 41 песо за доллар. Также подешевели и другие валюты развивающихся стран, например, турецкая лира, рубль. Таким образом, инвесторы решили уйти от риска: пытаются продавать активы развивающихся рынков. Российские фондовые индексы покатились вниз, а доходность ОФЗ подросла, что, по нашему мнению, говорит о сокращении доли нерезидентов.

В пятницу, в последний день календарного лета, российский рынок закроется с отрицательным значением в силу вышесказанного.

Кроме того, обострение военной ситуацией в Сирии, где присутствуют российские войска также воспринимается инвесторами в качестве риска. Эта ситуация может быть использована США для основания ввода второго транша санкций против РФ, которые как ожидается вступят в силу в конце ноября текущего года. Рубль ослабнет к доллару из-за общего негативного фона на развивающихся рынках. Ожидание стабильных данных по рынку труда в США, которые будут опубликованы в первую неделю календарной осени поддержат доллар.