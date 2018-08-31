Накануне президент «Лукойла» Вагит Алекперов сообщил о точных сроках программы обратного выкупа акций. Начнется ее реализация уже с 3 сентября и продлится до конца 2022 года. Всего компания потратит на процедуру $3 млрд. долларов, выкупив примерно 44 млн. акций, что будет являться дополнительным фактором поддержки для акций.

Нужно отметить, что за последние годы программы buy back используются довольно часто, особенно среди эмитентов в США, и находят поддержку у акционеров, так как затраты на покупку собственных акций отчасти являются аналогом дивидендных выплат. По нашим расчетным моделям, которые оценивают влияние обратного выкупа на рыночную капитализацию и ценообразование акций, завершение планов менеджмента «Лукойла» перемещает справедливую цену до 4950 рублей за одну бумагу при прочих равных. Сегодня акции торгуются вблизи уровня 4700.

Нужно понимать, что сама по себе новость не обеспечит рост курсовой стоимости в долгосрочной перспективе, так как инвесторы будут учитывать финансовые показатели компании, уровень добычи и стоимость нефти. Пока все эти факторы положительно влияют на потенциал «Лукойла», который на фоне последних событий обошел «Сбербанк» по капитализации и занимает по этому показателю 2 место вслед за «Роснефтью».



