Рубль завершает неделю вблизи уровня 68 за доллар. Слабость развивающихся рынков на фоне эскалации напряжения в отношениях Турция – США в течение недели продолжала заставлять инвесторов все больше задумываться о «бегстве от рисков». К концу недели данный фактор усилился коллапсом аргентинского песо, для стабилизации которого ЦБ Аргентины пошел на повышение ставки до максимальных среди EM уровней в 60%. Более того, Белый Дом в очередной раз усилил градус давления на своих оппонентов по вопросам торговых соглашений – Трамп выступил с заявлениями о возможности выхода США из ВТО.

Несмотря на тот факт, что турецкий и аргентинский негатив по своей сути является локальным, мы полагаем, что данные процессы продолжат оказывать давление на рублевый актив и на следующей неделе. Обоснованием для данного фактора давления является общее снижение спроса инвесторов на активы стран с повышенной риск-премией. В рамках данных ожиданий, мы полагаем, что сравнительно умеренный отток капитала из РФ продолжится.

На наш взгляд, особого внимания заслуживает тема вербальных интервенций Белого Дома, которая, вероятно, продолжится и на следующей неделе. Так, если говорить о комментариях Трампа по выходу США из ВТО, то мы считаем данный сценарий развития событий маловероятным, а воспринимать данные заявления стоит как еще один инструмент протекционистского давления. Однако наиболее серьёзное влияние на курс рубля может оказать реализация угроз Трампа по введению пошлин в размере 200 млрд долл. на китайские товары уже в перспективе следующей недели (после 6 сентября).

Вероятность введения полноценных пошлин в размере 200 млрд долл. на следующей неделе не слишком велика и составляет порядка 30%. Наиболее реальным видится очередной сдвиг сроков и новый раунд переговоров между США и Китаем, в которых позиция США продолжит ужесточаться. Также допускаем возможность частичного введения данных торговых ограничений в размерах, не превышающих 50 млрд долл. Существование всех трех сценариев будет поддерживать опасения инвесторов вплоть до четверга следующей недели, не давая рублю отыграть существенную часть своих потерь.

В свою очередь, ожидаем, что фактор поддержки в виде позитивной конъюнктуры нефтяных цен вблизи уровня 77-78$, а также психологический фактор поддержки со стороны ЦБ РФ, отказавшегося от покупки валюты до конца сентября, позволят рублю остаться в диапазоне 67,3-68,6 в течение следующей недели.