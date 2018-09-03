На неделе 27 августа – 2 сентября S&P 500 вырос на +0,9% — до 2901,52 на повышении секторов FAANG, медицинских технологий, Dow 30 – на +0,7%, к 25964,82 благодаря сегментам промышленных товаров.

Доходность облигаций в боковике — на уровне 2,86%, золото около $1201, рост нефти Брент ограничен $77 после первого за три недели увеличения числа буровых и данных о сохранении добычи в РФ около максимумов.

Основные итоги недели:

— Аргументы за рост разработчиков софта, электроники и медицины включают в себя высокую рентабельность или низкую долговую нагрузку при повышении ставок в США.

— Компании промышленных товаров повышались в цене из-за укрепления НАФТА и усложнения ситуации вокруг НАТО на востоке.

— Косметические компании и части потребительского сегмента и теплоэлектроэнергетики дорожали потому, что испытывают меньше видимого давления со стороны пошлин на $200 млрд импорта из Китая, которые на этой неделе может ввести Вашингтон.

— Акции двух крупнейших рейтинговых агентств, Moody’s и S&P, проявили особую устойчивость благодаря 80%-ной доле рынка и повышенной ликвидности в несколько сотен миллионов долларов в день.

Из отдельных компаний, производители электроники Amazon, Apple, Fortive и Garmin, полупроводников Xilinx, биотехнологические компании Celgene, Incyte и медтех Align Technology увеличились в цене на 5-6%, Regeneron и ABIOMED, представитель энергетики PG&E и часть потребительского сектора Ulta Beauty – на 6-8%, разработчик софта, смартфонов и планшетов Microsoft, промышленники General Electric, Danaher, косметическая компания Estee Lauder на 3-4%, акции Moody’s и S&P на 2-3%.

В сфере макроэкономики США, на прошлой неделе главным было влияние укрепления НАФТА на промтовары, позитивные данные о ВВП и ускорение годового роста цен расходов на личное потребление до +2%.

На этой неделе в центре внимания занятость, по прогнозу ADP в четверг, и по официальным данным — в пятницу, а также индексы ISM, производственный во вторник, и непроизводственный — в четверг, но главное – возможное введение пошлин на $200 млрд импорта из Китая.

Как и другие вопросы мировой экономики, такие как государственный долг, китайско-американские отношения играют главную роль для многих прогнозов на будущее. Например, на прошлой неделе бумаги компаний торговли бриллиантами, Tiffany и Signet Jewelleries, резко подскочили после отчётности, в которой были двузначные темпы роста прибыли и признаки сохранения онлайн-спроса состоятельных представителей различных континентов, в том числе с Востока, но потом сдали все завоёванные позиции на новых пошлинах. О чём это говорит? О том, что, как только торговая война завершится, рынок может сильно повыситься.