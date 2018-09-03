Veon (VEON US – ПОКУПАТЬ) в пятницу сообщил о том, что антимонопольное ведомство ЕС одобрило сделку с CK Hutchison, предусматривающую продажу этому холдингу пакета в итальянском СП Veon – Wind Tre. Одобрение ЕС – последнее из необходимых разрешений со стороны регуляторов. В результате Veon рассчитывает закрыть сделку к 7 сентября.

Отношение Чистый долг/EBITDA может снизиться до менее 2. Veon объявил о заключении сделки с CK Hutchison в начале июля нынешнего года. За свой 50-процентный пакет Wind Tre компания должна получить 2,5 млрд евро (2,8 млрд долл.) наличными. В итоге уровень долговой нагрузки Veon по мультипликатору Чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев должен сократиться с 2,5 в конце второго квартала до менее 2,0. Часть полученных средств должно быть направлено на выкуп у дочерней компании GTH (Veon владеет 57,7% ее акций) бизнеса в Пакистане и Бангладеш. Выкуп должен состояться до конца этого года.

Акции Veon наиболее привлекательны в секторе. Мы очень позитивно оцениваем выход Veon с малоперспективного итальянского рынка, особенно с учетом хороших условий сделки с CK Hutchison. Принимая во внимание делистинг акций МегаФона с Лондонской фондовой биржи и невозможность исключить санкционные риски основного акционера МТС (MBT US – ПОКУПАТЬ), акции Veon в данный момент выглядят наиболее привлекательным выбором в российском телекоммуникационном секторе. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции VEON.