В корпоративном сегменте в пятницу рост котировок также прекратился, большинство евробондов в цене практически не изменились. Однако часть бумаг госбанков все же продолжила расти в цене. Наиболее заметно подорожал VEBBNK’22 (YTM 6,8%) – на 1,4 п.п., более длинные выпуски эмитента, а также суборды Сбербанка прибавили всего по 0,1–0,3 п.п. от номинала. По итогам недели котировки евробондов ВЭБа выросли на 1,5–2,9 п.п., показав лучший результат на рынке, при этом с 8 августа, когда был опубликован законопроект о санкциях, потери, которые понесли бумаги ВЭБа, по-прежнему самые большие на рынке.

В нефтегазовом секторе стоит выделить лишь бумаги ЛУКОЙЛа – плюс 0,1–0,2 п.п. от номинала, остальные евробонды в секторе показали нейтральную динамику.

По результатам недели отметим еврооблигации Газпром нефти – плюс 0,8 п.п. В металлургическом секторе ростом на 0,2 п.п. отличился выпуск ALRSRU’20 (YTM 4,6%), цены других бумаг менялись в пределах 0,1 п.п. Евробонд Петропавловска POGLN’22 (YTM 14,3%) в пятницу подешевел на 0,1 п.п. и пока не успел отреагировать на новость о снижении рейтинга агентством Fitch с «B-» до «ССС», но в ближайшее время эта бумага может оказаться под давлением.