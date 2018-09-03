Банки в пятницу сократили задолженность по однодневному репо под залог ОФЗ до нуля. Сокращение задолженности по репо под залог ОФЗ было ожидаемым, поскольку в конце месяца банки стараются максимально вывести ОФЗ из-под залога. Более интересным представляется тот факт, что в значительной степени возврат средств прошел за счет средств, размещенных на корсчетах банков в ЦБ, задолженность перед ЦБ также сократилась. Таким образом, в пятницу активно шло перераспределение ликвидности между банками. Повышение ставок на межбанковском рынке при этом было сравнительно небольшим, но это не значит, что спрос на межбанковские кредиты в пятницу был низким. Скорее, это связано с тем, что спрос на ликвидность генерировался крупными игроками, которые способны привлекать относительно дешевые межбанковские кредиты (в четверг весь объем задолженности по однодневному репо приходился на два банка). Также спрос на ликвидность в пятницу мог стать тем фактором, который способствовал укреплению рубля: валютный рынок остается одним из важных инструментов перераспределения ликвидности.

Сегодня ЦБ проведет депозитный аукцион тонкой настройки. Это вполне ожидаемое решение, потребность в таких аукционах регулярно возникает в конце периода усреднения. В этот раз ЦБ возвращается к проведению аукционов относительно поздно, лишь в последние два дня, лимит также довольно скромный – всего 400 млрд руб. Вполне возможно даже, что и этот лимит не будет выбран, поскольку в пятницу уровень корсчетов банков в ЦБ резко сократился. Сокращение уровня избыточной ликвидности и последовавшее за этим сокращение лимитов на депозитных аукционах тонкой настройки отчасти также, вероятно, связано с приостановкой ЦБ интервенций на валютном рынке, теперь накопление допдоходов бюджета стало мощным стерилизационным инструментом.