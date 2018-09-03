Старт новой торговой недели и нового месяца проходит на мировых финансовых рынках в спокойном ключе. В США сегодня выходной – День Труда, поэтому биржевые площадки будут закрыты, а на остальных фондовых рынках будет наблюдаться нейтральная динамика и пониженные обороты.

Сводный индекс азиатского региона сегодня снизился на скромные 0.2%, причём китайские площадки показали почти нейтральную динамику, а японский Nikkei потерял около 0.35%. Вышедший индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI) от Caixin (авг) показал снижение на 0.2 пункта, до 50.6, хотя ожидалось снижение на 0.1 пункт. Это худшее значение важного опережающего показателя с июля 2017 года, и ввиду дальнейшей эскалации торговой войны между Китаем и США ситуация в экономике Поднебесной будет ухудшаться, а значит, будет падать и спрос на все сырьевые активы.

На европейских площадках сегодня тоже царят нейтральные настроения, а биржевые индексы дрейфуют вблизи пятничного закрытия. Уверенный рост (почти на 1%) наблюдается лишь в Лондоне. Сегодня прекратились продажи на рынке долга Италии, но окончательного вердикта по параметрам бюджета страны пока нет. Министр финансов страны пытается заверить инвесторов, что принятый план бюджета не приведёт к сильному увеличению долговой нагрузки, но с ним пока согласны не многие. Атак на турецкий долговой рынок сегодня не наблюдается, но этот режим паузы сохранится недолго. Также не стоит забывать о том, что уже с 1 сентября ЕЦБ сократил программу выкупа активов ещё в два раза, до 15 млрд. евро в месяц, поэтому рано или поздно найдётся повод для более сильных распродаж на рынке долга всей еврозоны. Как ни крути, но с рынка постепенно уходит самый главный покупатель последних лет.

Вышедшие сегодня утром индексы деловой активности в производственном секторе PMI (авг) Италии, Франции и Германии тоже оказались хуже прогнозов и показали спад месяц к месяцу, причём падение показателя в Италии было значительным, сразу на 1.4 пункта – до отметки 50.1. Ситуация в мировой экономике продолжает ухудшаться, а все деньги мира – надувать пузырь в секторе хайтека США. Как только он лопнет, начнутся распродажи по всем фронтам. В США именно в сентябре заканчивается финансовый год, за которым следуют ноябрьские выборы. Всем очень важно удержать американский рынок на максимумах ещё 2 месяца, особенно Трампу. Но получится ли?

Российские биржевые индексы вновь показывают разнонаправленную динамику, по большинству активов нет сильных изменений. Так, рублёвый индекс Московской Биржи показывает нейтральную динамику и торгуется вблизи отметки 2345 пункта, а вот валютный РТС снижается на 0.6%, до 1085 пунктов.

С начала текущего года индекс Московской Биржи показывает рост почти на 9%, а РТС — снижение на 8%. Динамика всех остальных фондовых рынков развивающихся стран схожа с динамикой последнего.

ПРОГНОЗ

В понедельник в США выходной, поэтому сегодня до конца торговой сессии не стоит ждать сильных движений на мировых рынках.