Перед открытием рынка во вторник складывается нейтральный внешний фон. Накануне в отсутствие участников из США рынок не отличался наличием объемов и волатильностью. Фундаментально значимых публикаций было немного, лишь страны Европы представили индексы деловой активности в производственной сфере. Только в Испании и Швейцарии показатель оказался в положительной области. Остальные, в том числе ведущая экономика ЕС — Германия, добавить оптимизма не смогли. Незначительную поддержку рынкам оказал Минфин Италии, который представит бюджет страны до конца сентября.

На протяжении 3 последних месяцев этот вопрос беспокоил не только европейское, но и мировое сообщество, так как пришедшие к власти популистские партии дали очень много дорогих с позиции бюджета обещаний, а увеличение и без того большого долга для их выполнения ставило под угрозу экономическую стабильность всего региона, что являлось одной из причин продолжительного снижения евро к доллару. Разрешение проблемы будет возможно после того, как появится возможность ознакомиться с проектом бюджета.

Тем временем, вероятность обновления годовых максимумов по нефти стремительно увеличивается. По данным Bloomberg, за прошлый месяц экспорт из Ирана сократился на 150 тыс. баррелей в сутки. Покупателей беспокоят вторичные санкции, которые США может применить к ним в случае сохранения контактов с Тегераном. На наш взгляд, ситуация переоценена, так как страны ОПЕК совместно с США и Россией способны компенсировать выпадающие объемы, однако инвесторы закладывают более пессимистичный сценарий, поэтому тестирование уровня 80 за баррель Brent вновь на повестке.

ЦБ РФ сегодня предложит ноябрьские и сентябрьские КОБР на 465 млрд. руб. и 117 млрд. руб. соответственно. Аукцион покажет наличие свободной ликвидности у отечественных банков, учитывая не самое удачное размещение ОФЗ неделей ранее. Также регулятор сообщил о повышении инфляционных ожиданий населения с 9.7% в июле до 9.9%. Сегодня Набиулина выступит в Сочи, где, вероятно, обрисует дальнейшие планы монетарной политики. Больше всего интересует, не появятся ли сигналы к повышению ключевой ставки в ближайшее время.

«ВТБ» продал американское подразделение, что является скорее вынужденным шагом после ужесточения риторики США в отношении банковского сектора. Цена, к сожалению, не раскрывается, но, вероятно, сделка готовилась в спешке, и имел место дисконт. Акции банковского сектора РФ пока стоит исключить из поля зрения. Сегодня ожидаем совет директоров «ТМК», «Новатэк» и «Полюс» закроют реестры для участия в ВОСА.