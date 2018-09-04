За месяц август S&P 500 вырос на +3,0% до 2901,52 при увеличении капитализации секторов организации круизов, розничной торговли, биотехнологий, Dow 30 – на +2,2% к 25964,82 благодаря росту Apple перед презентацией новых товаров в театре Стива Джобса через 9 дней.

Среди бумаг, показавших свыше +10% в месяц, можно упомянуть онлайн-магазин Amazon, Apple, производителя видеокарт Nvidia, платёжную систему PayPal, лидера биотехнологий Regeneron, оператора круизов Royal Caribbean, универсамы Target, специализированного ритейлера TJX.

Ключевое значение для понимания происходящего на графиках акций биотехнологий имеет Regeneron. Ещё в мае эти бумаги были по $300, ныне свыше $400, таким образом, выросли на более чем треть. График шагом день рисует «медвежий капкан» чуть ниже $280, и при желании инвесторов, торгующих на понижение, акция ещё может в него спуститься.

В то же время снова по $200 эта бумага вряд ли будет, до тех пор, пока актуальны аргументы за её покупку: скромная доля долга в структуре капитала, мощный портфель интеллектуальной собственности на инновационные вещества, отсутствие дальнейшей борьбы популистов за дешёвые лекарства.

Чего действительно нельзя полностью исключать, так это того, что Regeneron будет опять по $550 (+35%), в том случае, если завершится нисходящий тренд, с полотна технической формации «спущенный флаг» по вершинам 2015 и 2017 годов возможен технический отскок.

12 сентября в 16:55 мск менеджмент Regeneron (REGN) выступит на 16-й конференции Morgan Stanley по здравоохранению. Наверняка пойдёт речь о новых открытиях. В предыдущем месяце говорилось о двух основных инновациях в отрасли биотехнологий от Regeneron. Во-первых, Regeneron добился одобрения американским регулятором заявки на использование инъекций EYLEA® (афлиберцепт) в глаза при возрастной дегенерации мышц. Во-вторых, в августе 2018 года компания вместе с Teva Pharmaceutical Industries совершила прорыв в медицине в рамках партнёрской программы по лекарству от хронической боли при остеоартрите коленей и бёдер, стартовавшей в сентябре 2016 года.

К аргументам за покупку Regeneron нужно добавить, что в последнем отчётном квартале выручка компании расширилась на +9%, при повышении прибыли на +8%, при росте НИОКР на только +4%. Компании помогают продажи Dupixent, Eylea и Praluent. На конференции 12 сентября мы можем услышать о том, как с помощью Eylea лечить диабетическую ретинопатию.

В сфере сравнительной макроэкономики, пример зрелой фазы экономики США — подписанный в конце августа приказ президента США об упрощении объединения малых бизнесов в группы для создания пенсионных планов работникам.

Из событий августа, включая сигнал о скорых пошлинах на $200 млрд товаров из Китая и знак о готовности США выйти из ВТО, я бы особенно остановился на назначении зампредседателя ФРС – известного республиканца, советника PIMCO, специалиста по валютному рынку, профессора факультета международных и общественных отношений Колумбийского университета Ричарда Клариды. То ли ещё будет на биржах!