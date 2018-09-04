Ожидаем позитивного старта торгов на российском рынке вследствие роста на 0,2% и выше фьючерсов на мировые фондовые индексы.

Так, на фоне волатильности развивающихся рынков, мировые инвесторы отодвигают на второй план тему торговых соглашений США и Канады, и скорое введение пошлин против китайских товаров, и делают упор на американский доллар. Поскольку со вторника по пятницу последует публикация ключевой макростатистики США, которая в целом выглядит позитивной, это должно помочь расти индексу доллара.

На этом фоне рубль вероятно ослабеет к доллару, несмотря на высокие цены на нефть в $78 за баррель, поскольку внешняя политика больше влияет на рубль, чем рост котировок «чёрного золота» из-за снижения экспорта сырой нефти из Ирана.