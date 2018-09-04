Активность на рынке из-за выходного дня в США была низкой. Российский рынок акций начал неделю с отступления: вчера индекс РТС опустился на 0,7%, а индекс ММВБ после колебаний между красной и зеленой зонами завершил день без изменений. Курс рубля к доллару после кратковременного укрепления в пятницу, как мы и предполагали, вновь вернулся к уровню 68 руб./долл.

Ситуация на развивающихся рынках оставалась напряженной. Потребительская инфляция в Турции в августе, согласно опубликованным в понедельник данным, оказалась выше ожиданий рынка и достигла 17,9% год к году, что послужило причиной ослабления турецкой лиры и снижения турецких индексов. Цены производителей выросли за год на 32%. Турецкий центробанк дал понять, что на следующем заседании комитета по монетарной политике в середине сентября готов рассмотреть повышение ставки.

Аргентина, испытывающая экономический кризис, вчера обнародовала ряд мер для стабилизации ситуации, которые включают введение налога для экспортеров, а также сокращение вдвое количества членов правительства. Тем не менее курс песо снизился, как и фондовый индекс MERVAL. Сегодня должны состояться переговоры Аргентины и МВФ по предоставлению стране финансовой помощи в объеме 50 млрд долл. Индекс MSCI EM потерял вчера около 0,8%. На европейских рынках движения были небольшими в отсутствие сигналов с американского рынка, где торгов не было из-за празднования Дня труда.

Китайские индексы сегодня заметно выросли на спекуляциях о покупках акций госфондами, остальные индексы региона двигаются разнонаправленно. Котировки нефти Brent остаются вблизи 78 долл./барр. Фьючерс на S&P 500 растет.

Российский рынок акций начнет день вблизи вчерашних уровней закрытия.