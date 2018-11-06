В пятницу на рынке рублевого долга ситуация осталась прежней: минимальное изменение цен в совокупности с низкими торговыми оборотами. Объем сделок едва превысил 12 млрд руб. Рубль подешевел примерно на 0,7% до 66,2 руб./долл., показав худший результат среди валют ЕМ в конце прошлой недели. Однако сегмент ОФЗ проигнорировал движение на валютном рынке. Еще одна неделя завершилась с минимальными изменениями на кривой доходности госбумаг. Доходность в однолетней точке равна сейчас порядка 7,5% годовых, в пятилетней – 8,25%, в десятилетней – 8,6%, в пятнадцатилетней – 8,65%. Активность на вторичном рынке остается очень низкой, среднедневной оборот в течение недели составлял 10–15 млрд руб. Инвесторы ждут новостей о санкциях и пока не готовы ни покупать, ни продавать ОФЗ.

Мы видим, что в последнее время российский рынок практически полностью игнорирует движение цен на нефть, в то время как за прошлую неделю нефтяные котировки снизились еще на 3% после падения на 5% неделей ранее.

Между тем приближается ряд событий, которые способны оживить пейзаж. Так, на этой неделе состоится заседание ФРС. Общее отношение глобальных инвесторов к рынкам развивающихся стран является одним из ключевых факторов в том числе для российского рынка, и в нынешнем году активы всех EM в полной мере ощутили на себе эффект от роста долларовых ставок. Кроме того, уже сегодня пройдут выборы в Конгресс США, что может способствовать усилению потока новостей о санкциях против РФ. Если не учитывать риск расширения ограничительных мер, то ОФЗ сейчас выглядят недооцененными, предлагая реальные доходности выше 5% годовых. Это гораздо больше того, что инвесторы могут получить на большинстве ЕМ.