По итогам пятницы большинство ставок денежного рынка снизились. Среди нескольких исключений оказалась ставка однодневного валютного свопа, средневзвешенное значение которой составило 6,53% (+13 бп), а закрытие произошло на отметке 7,51%. Ставки репо под залог ОФЗ на межбанке опустились на 10–15 бп, и в настоящий момент дальний отрезок торгуется на уровне 7,0%. RUONIA в четверг снизилась до 6,86% (-20 бп) на фоне значительного объема ликвидности в системе, что типично для завершения периода усреднения. Спрос на инструменты рефинансирования почти сошел на нет: задолженность банков перед Федеральным казначейством опустилась до 1,67 трлн руб. (-110 млрд руб.), тогда как объем обязательств перед ЦБ сократился до 600 млрд руб. (-101 млрд руб.). Завтра начинается очередной период усреднения, так что спрос на инструменты рефинансирования, как мы полагаем, вырастет.

Ставки NDF в пятницу снизились; исключение составила лишь месячная (+2 бп, до 6,74%). Сильнее всех опустились среднесрочные ставки NDF – на 11–19 бп. Изменения в ставках кросс-валютных свопов были довольно ограниченными, однако они все равно снизились на 2–3 бп. Кривая процентных свопов сместилась вниз на 7 бп, тогда как 3-месячная MosPrime не изменилась, оставшись на уровне 8,31%.