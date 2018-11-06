При оценке динамики фондового рынка в долларовом эквиваленте стоит отметить, что за 10 месяцев роста не случилось. Просадка по индексу РТС составляет 1,7%. При этом из 8-ми основных секторов 7 демонстрируют снижение. В числе антилидеров такие секторы, как транспорт (-33,49%), банки и финансы (-26,79%) и потребительский (-24,04%)[1]. Единственным локомотивом остается сектор нефти и газа, рост которого составил 20,31%.

Таким образом, перспективными все это время оставались экспортно ориентированные компании, в то время как бизнес, ориентированный на внутренний рынок, с учетом сжатия спроса и слабости национальной валюты испытал очередной виток давления.

Учитывая переход к плавающему курсу национальной валюты, вслед за периодом ослабления рубля, который благоприятно отразился на показателях экспортеров, можно ожидать переход к восстановительной тенденции курса национальной валюты. В этом случае интерес к секторам аутсайдерам возрастет.

Прояснить ситуацию позволят итоги ближайших событий за рубежом. Речь идет об итогах выборов в Палату представителей и решении ФРС. Основные риски связаны с возможной реакцией инвесторов на предстоящие события.

В случае снижения неопределенности и опасений стоит присмотреться к компаниям потребительского сектора. Драйверами положительной динамики в данном случае могут стать несколько факторов: восстановление рубля, усиление инфляции (снизит давление на маржу), реализация программ обратного выкупа, а также ожидание роста потребительской активности перед новогодними праздниками.