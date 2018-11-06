На прошедшей неделе основной темой глобальных финансовых рынков стало возобновление интереса к акциям, что отчасти было вызвано относительно благоприятными твитами американского президента об экономике и готовящемся торговом соглашении с Китаем. Котировки облигаций развивающихся рынков в целом остались без изменений – восстановление аппетита к риску балансировалось повышательным движением ставок по гособлигациям США (так, 10-летние казначейские облигации США продемонстрировали рост доходностей на 14 б.п.). Индексы EMBI+ Russia и CEMBI Russia за неделю практически не изменились.

На рублевом долговом рынке также не наблюдалось существенной динамики. Кривая ОФЗ в целом осталась без изменений, на аукционах Минфина по размещению госбумаг спрос формировался на ожиданиях предоставления премии ко вторичному рынку. На первичном корпоративном рынке бумаги с доходностью выше 9% разместили ЕАБР и «Уралкалий». За неделю индексы гособлигаций и корпоративных облигаций, рассчитываемые МосБиржей, прибавили по 0,2%.

В ближайшее время основными темами на глобальном долговом рынке (в том числе на рынке российских евробондов) могут стать промежуточные выборы в законодательную ветвь власти США (6 ноября), а также заседание ФРС США (7 ноября).

Рублевый долговой рынок продолжает получать поддержку от динамики инфляции, которая достаточно плавно ускоряется в сторону цели ЦБ РФ (3,6% по состоянию на 28 октября против цели в 4%), несмотря прошедшее в этом году ослабление рубля. При этом инфляционные ожидания населения в октябре продемонстрировали ощутимое снижение – с 10,1% до 9,3%.