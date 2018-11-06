Позитивная статистика по рынку труда США на прошлой неделе способствовала укреплению уверенности рынка в том, что у ФРС остается все меньше оснований для того, чтобы взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. В результате доходности кривой казначейских облигаций продолжили расти, достигнув отметки 3,21% по 10-летним выпускам. Тем не менее рост доходностей в США оказал небольшое влияние на облигации развивающихся рынков, значительная часть которых завершила неделю в плюсе.

В значительной степени еврооблигации развивающихся рынков сейчас отыгрывают собственные истории. Так, в Мексике неопределенность относительно дальнейшего развития событий вокруг отмененного строительства нового аэропорта продолжает оказывать негативное влияние на рынок. В Турции отмена введенных ранее санкций против нескольких министров в связи с делом пастора Брансона, а также включение Турции в список стран, получивших право продолжать импортировать иранскую нефть, оказали положительное влияние на оценку турецких активов. Еврооблигации российских компаний на прошлой неделе оставались под давлением на фоне приближающейся даты проведения промежуточных выборов в США и усиления санкционных опасений.

Доходности на прошлой неделе практически не изменились. Цены на рынке оставались стабильными на фоне сильно подешевевшей нефти. Цена барреля Brent снизилась примерно на 5 долл. за неделю, что привело лишь к незначительной девальвации рубля. Аукцион ОФЗ на прошлой неделе прошел неоднозначно. Бумага 29-го года была размещена в полном объеме, а более короткий выпуск 21-го года был размещен лишь на 12 из 15. В корпоративном секторе на прошлой неделе успешно разместились облигации Уралкалия.

В последнее время участники рынка скорее занимают выжидательную позицию. С одной стороны, бумаги выглядят привлекательно, с другой – ожидание санкций оказывает сдерживающее влияние. Мы полагаем, что новых серьезных ограничений, которые могли бы оказать сильное влияние на рынки, в ближайшее время вообще ждать не стоит. На фоне отсутствия санкций цены будут постепенно подрастать.