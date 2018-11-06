Финансовые результаты Роснефти превзошли ожидания рынка по EBITDA и оказались близкими по выручке и чистой прибыли. В отчетном периоде компания увеличила EBITDA (включая эффект от зачета предоплат) на 14% к/к относительно II квартала до 643 млрд руб. благодаря росту цен на нефть, слабому рублю и росту добычи жидких углеводородов после ослабления ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ (+2,6% к/к). Чистая прибыль компании снизилась на 38% к/к до 142 млрд руб. из-за обесценения активов на 132 млрд руб. Это, на наш взгляд, является наиболее негативным моментом, так как компания выплачивает дивиденды исходя из ненормализованной чистой прибыли по МСФО, и это, по нашим оценкам, негативно повлияет на величину дивидендов за II полугодие 2018 г.

Капитальные затраты Роснефти по итогам 9 месяцев выросли на 8% г/г до 679 млрд руб., свободный денежный поток вырос более чем в 4 раза до 872 млрд руб. из-за роста операционного дохода и запланированного снижения оборотного капитала на сумму более 200 млрд руб. Прогноз компании по капитальным затратам был повыше с 800 до 900 млрд руб. из-за роста объема добычи.

Роснефть не раскрывает размер чистого долга; по нашим расчетам, без предоплат его показатель снизился за 9 месяцев на 6% до 3,2 трлн руб., с учетом предоплат – так же, на 6%, до 4,7 трлн руб. Сама же компания отмечает снижение размера предоплат за этот период на 5,2 млрд долл. до 26,8 млрд долл.

Резюмируя, мы считаем отчетность Роснефти хорошей: компания превзошла ожидания рынка, усилила основные финансовые показатели, повысила финансовую устойчивость и кратно увеличила свободный денежный поток.