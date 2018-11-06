Несмотря на фактическое вступление санкций в отношении Ирана, нефтяные котировки реагируют сдержанно. Так, во вторник к вечеру котировки пытаются зафиксироваться вблизи 73$.

С 4 ноября действие американских санкций к Ирану приобрело вид реальных и полномасштабных ограничений. Под санкции попадают более 600 иранских физически лиц и компаний. Знаменательным также выглядит заявление SWIFT об отключении некоторых иранских банков от платёжной системы. Полагаем, что данный шаг является демонстрацией того, что санкции к Ирану будут носить планомерный и всеобъемлющий характер. По заявлениям Помпео, на сегодняшний день 8 стран исключены из списка импортеров иранской нефти, к которым также могут быть применены ограничительные меры (в случае, если они не сократят объёмы поставок нефти из Ирана). Среди «исключений» Индия, Китай и Южная Корея – одни из наиболее крупных потребителей иранского сырья. Следует заметить, что данные исключения подействуют в течение следующих 180 дней без возможности их дальнейшего продления.

Ограниченный во времени период отсрочки позволяет полагать, что такая отсрочка для некоторых импортеров установлена с целью предоставить больше времени для перераспределения и замещения нефтяных поставок и не несет в себе предпосылок ослабления санкционного давления на Иран.

Риторика американского истеблишмента сохраняется на весьма высоком уровне жесткости – основной целью остается снижение нефтяных экспортных доходов Ирана до нуля.

Инертность нефтяных котировок к такого рода событиям, по нашим оценкам, сейчас может объясняться двумя факторами. Во-первых, инвесторы продолжают наблюдать за развитием событий в Европе, где не все согласны с отказом от иранской нефти. Представители ЕС продолжают подавать рынку сигналы о разработке механизма обхода американских санаций для европейских компаний с эконмическими связями с Тегераном. Пока что данный вопрос, на наш взгляд, далек от своего решения – ни одна из стран ЕС не хочет становится бенефициаром создания такого механизма.

Также следует заметить, что наиболее крупные игроки европейской нефтяной отрасли уже отказались от иранской нефти. Во-вторых, эта неделя, вероятно, пройдет под знаменем выборов Конгресса США, которые состоятся 6 ноября. Нами уже не раз отмечался тот факт, что пониженная нефтяная конъюнктура в период выборов является существенным фактором поддержки республиканкой партии. Предположительные договорённости США и Саудовской Аравии по оказанию давления на нефтяные цены могут потерять свою актуальность после выборов, вернув «в рынок» риторику представителей ОПЕК+, направленную на повышение котировок нефтяных цен.

В перспективе ближайшей недели ожидаем движения цен в диапазоне 72-74,3$ — по итогам выборов США на рынок может вернуться повышенная волатильность.