Перед открытием российского рынка сегодня внешний фон оцениваем как нейтральный. Уже сейчас можно подвести первые итоги голосования в Конгресс США. Базовый сценарий, который закладывался участниками рынка за основу, оправдался. Демократическая партия возьмет под контроль нижнюю палату парламента, в то время как республиканцы сохранят большинство в Сенате, что для Трампа вполне приемлемо, так как позволит продолжить начатое, пусть и с увеличенным сопротивлением в Палате представителей. В ожидании подобного исхода американские индексы росли в среднем на 0.7%. Окончательные итоги выборов должны обеспечить продолжение роста S&P500 и Nasdaq. Доллар в то же время слабеет к основным конкурентам, но пока речь идет о локальной, а не долгосрочной тенденции.

Для российского рынка, на первый взгляд, реализовавшийся базовый сценарий по выборам является положительным, однако на 6 ноября выпал крайний срок выполнения определенных действий во избежание второй очереди санкций по «делу Скрипалей». США ожидаемо используют данный повод для давления. Вчера американская сторона заявила, что нужно действовать согласно закону о нераспространении химического оружия. Конкретные меры будут озвучены после консультаций Госдепартамента и нового состава Конгресса, то есть на это потребуется несколько дней. На этом фоне вчера наблюдались продажи ОФЗ вдоль всей кривой доходности.

Сегодня Минфин попробует разместить бумаги на 20 млрд. руб. при сложной конъюнктуре рынка. Рубль в то же время демонстрировал положительную динамику. Представители банковской сферы отмечают нехватку рублевой ликвидности в данный момент, что провоцирует покупки отечественной валюты на открытом рынке. В ноябре ожидаются и значительные налоговые выплаты экспортеров, но этот эффект проявится ближе к концу месяца.

Нефть продолжает снижение после анонса всех подробностей санкций по Ирану. Минэнерго США увеличило прогноз по добыче внутри страны на 2018 и 2019 гг. В следующем году суточная добыча в США вырастет на 300 тыс. баррелей, амбициозные планы имеет Ирак. Сегодня остановить падение могут данные по запасам. Не исключено, что они снизились на ожиданиях санкций на прошлой неделе.

Сильный отчет по МСФО за 3 кв. 2018 позволил Роснефти завершить день в лидерах фондовой секции РФ. Выручка выросла на 43%, чистая прибыль на 227% к прошлому году. Чистый денежный поток стал положительным, а капитальные затраты остались на прежнем уровне. Негативный фактор – резкий рост долгосрочных обязательств, снижение которых должно стать главной целью компании. Привилегированные акции Башнефти в этом отношении более интересны, тем более они обеспечивают дивидендную доходность выше среднего по рынку.