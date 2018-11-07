Завтра АЛРОСА представит финансовую отчетность за 3К18 и проведет телефонную конференцию.

Судя по опубликованным недавно операционным данным, результаты АЛРОСА должны быть позитивными, несмотря на сокращение продаж алмазов на 26% относительно 2К18. Компания уже сообщала, что выручка от продаж алмазного сырья в 3К18 снизилась лишь на 10% по сравнению с предыдущим кварталом и составила $949 млн. Положительным фактором для этого показателя стало квартальное повышение средних цен реализации на 21%, т. к. в структуре продаж увеличилась доля крупных алмазов ювелирного качества. Мы полагаем, что совокупная выручка компании в 3К18 сократилась на 10% по сравнению с предыдущим периодом и составила $1 055 млн. Улучшение структуры продаж и ослабление рубля должны были оказать поддержку финансовым результатам компании. Наш прогноз предполагает, что EBITDA по итогам квартала достигла $600 млн при очень высокой рентабельности — 57%.

Свободные денежные потоки за 3К18 могли оказаться под давлением из-за сезонного накопления запасов, поэтому, как мы полагаем, этот показатель (без учета слияний и поглощений) за отчетный период сократился до $297 млн (доходность 2,7%). Так как АЛРОСА рассчитывает свободный денежный поток как операционный денежный поток минус капиталовложения, то есть без учета покупки или продажи активов, приобретение 10%-й доли в АЛРОСА-Нюрба за 12 млрд руб. не должно повлиять на расчет дивидендных выплат за 2П18. Поэтому мы тоже не учитываем эту сделку в наших расчетах денежных потоков компании, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



