«Роснефть» отчиталась за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года по МСФО. Выручка компании в 3 квартале выросла на 52% год к году и составила 2 286 млрд руб., по итогам 9 месяцев прирост составил 41,1% год к году, выручка достигла 6 073 млрд руб.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, также увеличилась по отношению к аналогичным периодам предыдущего года в 2,5 раза в 3 квартале (142 млрд руб.) и в 3,4 раза по итогам 9 месяцев (451 млрд руб.). EBITDA по итогам 9 месяцев увеличилась на 57,7% год к году, до 1 010 млрд руб. Достичь столь высоких результатов компании удалось за счет увеличения объемов реализации нефти, газа и нефтепродуктов в условиях растущих цен на нефть. Увеличить объемы реализации продукции позволило изменение параметров сделки ОПЕК+ в сторону расширения добычи. Четвертую часть чистой прибыли за 3 квартал 2018 года составляет прибыль от деятельности «Башнефти».

Вместе с тем капитальные затраты компании растут, что в будущем может негативно отразиться на денежном потоке. По итогам 9 месяцев прирост составил 7,8% год к году (679 млрд руб.). Также в указанный период компания произвела выплаты по краткосрочным кредитам и займам, что привело к ухудшению денежного потока от финансовой деятельности.

Несмотря на некоторые негативные моменты в отчете о движении денежных средств, пока свободный денежный поток показывает хорошую динамику, а происходит это за счет хороших операционных результатов: по итогам 9 месяцев показатель вырос в 4 раза год к году и составил 872 млрд руб.

По итогам публикации отчетности во вторник, акции компании выросли в цене более чем на 2%. В среду рост продолжается и составляет порядка 0,7%. Итоги года для «Роснефти» обещают быть благоприятными, однако снижение цен на нефть может несколько скорректировать ожидания рынка по ключевым показателям в 4 квартале 2018 года. Многое будет зависеть от дальнейшей судьбы сделки ОПЕК+. Кстати, во внимание стоит принять заморозку оптовых цен на топливо для внутреннего рынка, что также может повлиять на отчетность компании.

В целом совокупный результат за второе полугодие должен порадовать инвесторов и сулит неплохие дивидендные выплаты.