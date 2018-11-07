На данный момент уже отчитались более 75% всех компаний из расчетной базы индекса S&P 500. При этом 78% из отчитавшихся компаний продемонстрировали более позитивную, чем ожидалось, динамику прибыли на акцию, а 61% – более позитивную, чем предполагали инвесторы, динамику продаж. Совокупная прибыль этих эмитентов выросла на 25% (в начале сезона отчетности – на 20%), т. е. мы видим лучшую за последние восемь лет динамику прибыли.

По итогам последних двух кварталов прибыль выросла более чем на 20%; для сравнения, в Европе – лишь чуть более чем на 10%. Во втором квартале прибыль выросла на 25,2%. По итогам третьего квартала позитивную динамику прибыли продемонстрировали все 11 секторов. Получается, что среднее по индексу S&P 500 соотношение цены и моделируемой на 12 месяцев прибыли (мультипликатор P/E), который в начале сезона отчетности составлял 16, снизился до 15,6. Это ниже среднего за последние пять лет значения (16,4), однако, превышает средний десятилетний показатель (14,5).

На уровне отдельных секторов фактическая прибыль сильнее всего превосходит ожидания в потребительском секторе, в частности, благодаря таким компаниям как Under Armour, Amazon и GM. А также выделяются телекоммуникации, информационные технологии и сырьевой сектор.

По темпам роста прибыли относительно уровней годичной давности выделяются нефтегазовая отрасль (+123%), финансовый сектор (+35%) и телекоммуникации (+30%).

При этом рынок снижает прогноз прибыли на четвертый квартал. Основанием для этого стали недостаточно позитивные ожидания менеджмента нефтегазовых корпораций. Большинство компаний (66%, 46 из 70 эмитентов) прогнозирует снижение прибыли на акцию; впрочем, в среднем за последние пять лет доля таких прогнозов была выше (70%).

Пик бизнес-цикла США был пройден еще во втором квартале, пора уже это осознать и снизить планку

Во всяком случае, как показала отчетность и прогнозы таких компаний как Apple, Amazon, 3M, Caterpillar, AMD, Netflix, FB и других, пик бизнес-цикла уже пройден, поэтому сейчас нас ждет снижение темпов роста и негативный пересмотр корпоративных прогнозов. Впрочем, в макроэкономическом смысле этот цикл не является завершающим, его корректнее охарактеризовать как промежуточный, о чем свидетельствуют многие инфляционные индикаторы.

Следовательно, в ближайшие пару лет это обстоятельство будет позитивно влиять на американский рынок, если глобальные риски не обострятся под влиянием таких факторов, как торговые войны, агрессивное повышение долларовых ставок, замедление мирового экономического роста и долговые проблемы стран еврозоны.