Рубль сохраняет иммунитет к внешним перепадам настроения, но над отечественной валютной секцией явно сгущаются тучи. Доллар США к настоящему времени стоит 65,85 руб. (-0,4%). Евро подрастает на 0,3% и торгуется около 75,70 руб. Центробанк РФ обозначил на четверг, 8 ноября, следующие курсы иностранных валют: 66,09 руб. за доллар США (+10 копеек) и 75,68 руб. за евро (+37 копеек).

Сырьевой рынок то углубляет продажи, то сокращает их, но основной настрой по нефти остается минорным. Баррель Brent к настоящему времени стоит $71,96 (-0,3%), есть шансы на возвращение к активным продажам в область $70,50. Сегодня интересно будет посмотреть на вечерний отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов — думается, что тут так же, как и в наблюдениях API, подтвердится седьмая подряд неделя роста запасов черного золота.

Минфин пришел на рынок за валютой, дождавшись стабилизации курса. Уже известно, что в период с 8 ноября по 6 декабря ведомство потратит на приобретение валюты 525,8 млрд руб. — это значит, что в день будет покупаться долларов на 25 млрд руб. Это больше, чем было в разгар лета и интервенций. Пока рынок остался равнодушным к этой новости, но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Центробанк, который стандартно выступает агентом в покупках Минфином валюты, и само ведомство нарушили свои обещания воздержаться от выхода на открытый рынок.

Этот момент может стать спусковым крючком для покупателей доллара США. Раз Минфин возвращается к покупкам доллара, значит, он ожидает, что в ближайшее время иностранная валюта точно не подешевеет. Острой потребностью в деньгах возвращение на рынок объяснить сложно: в этом году Минфин купил колоссальный объем долларов.

Одновременно еще раз напомню о рисках, связанных с истечением 90-дневного моратория по «делу Скрипаля». Можно сколько угодно рассуждать о том, что повод для санкций надуман и никаким аргументом он не является, но главное не это, а то, что, американские политики, закрыв вопрос с промежуточными выборами в Конгресс, с энтузиазмом вернутся к прежним повисшим в воздухе вопросам и пакетам антироссийских санкций в первую очередь.

Доллар США завершит торги среды в диапазоне 65,85-66,35 руб., евро останется консолидироваться в границах значений 75,40-75,95 руб.