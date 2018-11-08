Американские биржевые площадки в среду завершили торги ростом на фоне результатов промежуточных выборов в Конгресс США, по итогам которых Демократическая партия впервые с 2010 года получила большинство мест в нижней палате Конгресса, а республиканцы сохранили большинство в Сенате.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,12%, закрывшись на отметке 2813,89 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 2,13%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 2,64%. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась, составив 3,22%.

Результаты выборов,как и предполагалось, не принесли сюрпризов. Тем не менее, такой расклад сил в американской законодательной власти создает как положительные, так и не очень перспективы для фондовых рынков. С одной стороны, победа демократов может притормозить агрессивные инициативы Трампа в отношении внешней торговли, в первую очередь с Китаем. С другой стороны, контроль Демократической партии над Палатой Представителей дает ей возможность помешать Трампу принять второй пакет мер по сокращению налогов.

Сегодня завершится двухдневное заседание ФРС США, которое по сути является проходным. Инвесторов будут интересовать дальнейшие планы американского регулятора по ужесточению денежно-кредитной политики.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов закрылись на отметке $71,97, отступив от дневных максимумов — $73,57 на фоне опубликованных данных от Минэнерго США, согласно которым запасы "черного золота" в Штатах на прошлой неделе выросли на 5,8 миллиона баррелей.

По заявлению представителя госдепа США Брайана Хука, Вашингтон будет стараться не допустить рост нефтяных цен в ближайшие полгода из-за санкций против Ирана. Накануне США уже объявили о предоставленных отсрочках для рядя стран, включая Китай и Индию, на ранее заключенные контракты на поставки нефти из исламской республики. Однако предстоящее в воскресенье заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК, на котором, по информации Bloomberg, картель и его союзники будут обсуждать возможность сокращения добычи нефти в 2019 году, может оказать существенную поддержку ценам на "черное золото".

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,37%, закрывшись на отметке 2445,34 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2415 и 2392 пунктов, сопротивления расположены на 2462 и 2479 пунктов.

На данном этапе поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 114900 и 114000 пунктов. Сопротивления расположены на 116200 и 117700 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,32, снизившись на 0,32% по отношению к американскому доллару. Российская валюта, несмотря на смешанный новостной фон по поводу очередного санкционного пакета со стороны США, продолжает находиться в привычном диапазоне 65-66 за одну американскую единицу. Локальными сопротивлениями в паре по-прежнему выступают отметки 66,30 и 66,50, основное сопротивление расположено на уровне 67. Поддержки находятся на 65,80 и 65,20.

На прошедшем в среду аукционе Минфин при планируемом лимите в 20 миллиардов рублей разместил ОФЗ всего на 11,2 миллиарда, что говорит о весьма слабом спросе при текущих доходностях со стороны инвесторов, которыми в основном выступают отечественные игроки.