Внешний фон перед началом торгов на российском рынке оцениваем как нейтральный. Инвесторы в США, в рамках ожиданий, отреагировали на сохранение республиканцами большинства в Сенате активными покупками. Индекс S&P500 прибавил более 2%, а Nasdaq и вовсе 3.07%. Ранее мы отмечали, что рассчитываем на постепенное возвращение индексов к максимумам года в случае реализации основного сценария. До конца месяца, когда состоятся переговоры по внешней торговле между лидерами США и Китая, новостной фон будет относительно спокойным. Сегодняшнее решение ФРС по ключевой ставке не несет интриги. Вероятность сохранения показателя на нынешних уровнях в ноябре составляет почти 100%.

Представители американского регулятора ранее и сами отмечали, что последнее в 2018 году повышение ставки должно состояться в декабре. ФРС не пойдет на непредсказуемые решения, чтобы исключить дестабилизацию на рынке. Благоприятный для Трампа исход выборов позволяет ему начать принимать менее популярные решения. Например, стало известно об отставке генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Для России это скорее положительный сигнал, так как под его руководством происходило расследование Мюллера. Тем не менее, рубль и рынок облигаций в последние дни находятся под давлением, продолжая снижение. Белый Дом открыто заявил, что РФ не выполнила предписания по химическому оружию, а значит санкции – вопрос времени.

Аукционы Минфина характеризуют низкий спрос на рублевые бумаги – вчера вновь удалось разместить только часть ОФЗ. При этом индекс Мосбиржи продолжает уверенный рост. Участники рынка ждут сильный 4 квартал от лидеров рынка и, вероятно, закладывают в валютную выручку экспортеров эффект дальнейшего снижения рубля.

Нефть остается под давлением, вчера был зафиксирован прирост недельных запасов на 5.7 млн. баррелей. В ближайшие месяцы котировки Brent не должны уйти выше 80, учитывая намерения США не допустить роста цен, а также стремление крупнейших экспортеров нарастить добычу, используя фактор Ирана.

Финансовый отчет за 3 кв. 2018 по МСФО представил «Полюс». Перспективы компании оцениваем положительно – выручка и операционная прибыль находятся на многолетних максимумах, чистый денежный поток вновь в плюсе, а чистый долг и капитальные затраты значительно снизились к 2017 году. Ожидаем, что акции компании закрепятся выше 4500 руб. за акцию. Сегодня за 3 кв. 2018 отчитается «Алроса» и «ВТБ», который вчера стал лидером из-за предстоящей публикации.