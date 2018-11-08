Корсчета банков в ЦБ выросли, а депозиты снизились. Перераспределение средств в пользу корсчетов вполне логично – в последние несколько дней кредитные организации, досрочно выполнившие регуляторные требования, активно сокращали корсчета в ЦБ, размещая средства как на межбанковском рынке, так и на депозитах в Центробанке. Отличие начавшегося периода усреднения от предыдущего заключается в том, что заседание ЦБ по ключевой ставке в течение этого периода усреднения не планируется. Таким образом, если не произойдет ничего экстраординарного, стоимость фондирования в течение всего периода будет колебаться в достаточно узком диапазоне, так что создавать значительный задел в начале особой необходимости нет.

С другой стороны, динамика ставок на межбанковском рынке показала, что по мере сокращения навеса избыточной ликвидности проблема ее неравномерного распределения между банками лишь обостряется. К тому же до конца месяца Минфин в рамках исполнения бюджетного правила продолжит изымать ликвидность из банковской системы, что лишь усугубит ситуацию. В целом мы полагаем, что банки в ближайшее время будут поддерживать корсчета примерно на уровне 2,3–2,4 трлн руб., что выше, чем необходимо для прохождения периода усреднения, ставки же на межбанковском рынке немного снизятся.