Американская валюта умеренно снижалась по итогам выборов в Конгресс США, но частично восстанавливает позиции в преддверии сегодняшнего заседания ФРС.

Отсутствие у Трампа поддержки от обеих палат Конгресса снижает его возможности по дальнейшему стимулированию американской экономики. Именно это давит на позиции доллара. Вновь избранные конгрессмены приступят к работе 3 января 2019 года. Таким образом, более напряженная атмосфера в американском Конгрессе и в отношениях Трампа и Конгресса начнет ощущаться лишь в начале 2019 года.

На этом фоне особую остроту может принять традиционное для начала года обсуждение вопроса о повышении потолка американского госдолга.

Совокупность данных факторов, по нашим ожиданиям, может привести к ослаблению позиций доллара в начале следующего года. Наш прогноз предполагает смещение пары EURUSD к отметкам 1.19 к середине 2019 года. Сегодня ключевым фактором для пары являются итоги заседания ФРС. Пресс-релиз будет опубликован в 22:00 по Москве. Несмотря на снижение американских фондовых индексов в октябре, у ФРС нет особых поводов для изменения риторики. Повышения ставки раз в квартал на 25 бп по-прежнему остаются нашим базовым прогнозом. На сегодняшнем заседании повышения ставки не предполагается, но тональность пресс-релиза, вероятно, будет готовить рынки к очередному повышению ставок в декабре на 25 бп. Декабрьский рост ставок пока не полностью заложен в ожидания рынка. Вероятность повышения из фьючерсов на ставку оценивается в 68%. В случае сохранения жесткой риторики ФРС доллар, вероятно, укрепит свои позиции.