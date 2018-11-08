Торги российскими суверенными евробондами вчера вновь шли очень вяло. Большинство еврооблигаций других стран развивающихся рынков продолжили пользоваться спросом и вчера продемонстрировали умеренный рост, что было обусловлено резким падением доходности UST10 утром до 3,18%, но российские бумаги проигнорировали это движение. Даже после того как днем цены на нефть резко пошли вверх и отыграли понесенные во вторник потери, котировки российских бумаг остались без изменений. Реакции также не было и на падение цен на нефть до 72 долл./барр. после выхода данных по запасам нефти. Одним из сдерживающих факторов для российских евробондов, вероятно, могли стать сообщения о том, что США введут вторую, более жесткую, часть санкций за отравление в Солсбери. В результате большинство российских суверенных евробондов завершили день без изменений, и только некоторые выпуски опустились в цене на 0,1 п.п. Доходность RUSSIA’47 сейчас остается вблизи исторического максимума 5,83%. Пятилетний CDS-спред России вчера нзначительно вырос – на 1 б.п. до 145 б.п.

Евробонды ВЭБа продолжили понемногу дорожать. В корпоративном сегменте большая часть бумаг оставалась стабильной, немного прибавить в цене смогли лишь некоторые выпуски. Евробонды Газпрома вчера показали разнонаправленные движения в пределах 0,1 п.п. от номинала, котировки остальных бумаг нефтегазовых компаний не менялись. Вновь в плюсе были евробонды ВЭБа – на 0,1–0,2 п.п. от номинала, а с начала прошлой недели рост составляет уже 0,6–1,2 п.п., в результате премия выпуска VEBBNK’22 (YTM 6,6%) к SBERRU’22 (YTM 5,2%) сократилась со 180 б.п. до 140 б.п. И, хотя спред остается достаточно большим, мы по-прежнему считаем, что риски санкций довольно высокие, в связи с чем евробонды ВЭБа не кажутся нам привлекательными. Еврооблигации Сбербанка и ВТБ вчера в цене вновь не изменились. В металлургическом секторе, как и в среднем по рынку, динамика была нейтральной, лишь выпуски IMHRUS’22 (YTM 7,3%) и METINR’20 (YTM 5%) выделились ростом на 0,2 п.п. и 0,1 п.п. от номинала соответственно. Сегодня внешний фон негативный: доходность UST10 еще вчера вечером сильно выросла – до 3,23%, цены на нефть держатся на уровне 72 долл./барр. Азиатские рынки – преимущественно в плюсе, фьючерсы на американские индексы дешевеют.