Сырьевой рынок выглядит неустойчивым. Ввиду накопленной перепроданности инвесторы пользуются новостным затишьем, чтобы скорректировать позиции. Этим и объясняется, вероятно, новая волна локальных покупок в нефти. Баррель Brent растет сейчас на 1% и стоит $72,77, синхронно дорожает и баррель WTI. Однако вся имеющаяся к настоящему времени информация носит исключительно «медвежий» характер – от увеличения запасов черного золота в Штатах до роста загрузки НПЗ и объема сырьевой добычи. Это значит, что чуть позже рынок способен быстро вернуться к продажам.

Ввиду появления в последние дни большого количества новостей, так или иначе связанных с действиями Минфина РФ, стоит остановиться на них чуть подробнее. Во-первых, интервенции Минфина, то есть покупки валюты, анонсированные накануне, начинаются с сегодняшнего дня и работают до 6 декабря. Планы приобретать валюту на 25 млрд руб. в день взволновали наблюдателей, но оставили равнодушными биржевые котировки по простой причине: Минфин не покупает валюту на рынке напрямую, хотя и имеет такую возможность, а использует в качестве агента Центробанк. Фактически это означает, что напрямую никто «нервировать» рынок вмешательством и желанием купить большой объем долларов не будет, но косвенное влияние все-таки присутствует. Оно заключается в моральном давлении на рынок, ведь если покупки валюты начались сейчас, может статься, что Минфин не ждет доллара дешевле.

Во-вторых, результаты вчерашнего аукциона по размещению ОФЗ. Минфину удалось распродать половину одного и часть другого выпуска, но привлечь весь желаемый объем в 20 млрд руб. ведомство так и не смогло. Причина проста: пока нет четкой информации по ужесточению антироссийских санкций, уровень риска слишком высок. Минфину, в свою очередь, нужно привлекать капитал, поэтому он возвращается с новыми предложениями. Не очень ясно, почему нельзя размещать «короткие» выпуски, ведь интерес к ним немного выше. Скорее всего, аукционы на следующей неделе будут проводиться примерно с таким же, как сейчас, итогом.

Доллар США сегодня останется в пределах отметок 66,20-66,65 руб., новое сопротивление стоит в области 66,45/66,50. Помня, как сложно американская валюта пробивается через 66,00, можно ожидать, что новая атака быстрой не будет. Евро сохранит позиции в диапазоне 75,45-75,95 руб.